快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚猝死！潘儀君和女神合作兩次　揭片場互動「她讓我悲傷」

▲潘儀君（左圖）回想和女神周海媚拍戲的記憶。（圖／翻攝自潘儀君臉書）
▲潘儀君（左圖）回想和女神周海媚拍戲的記憶。（圖／翻攝自潘儀君臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「最美周芷若」、香港資深女神周海媚11日被大陸網友爆料在北京別墅過世，死訊和闢謠貼文瘋傳1天，昨（12）日晚間近10點，工作室和周媽媽突然發文證實周海媚因為疾病急救無效去世，享年57歲，消息震驚兩岸。潘儀君曾和周海媚拍過兩檔戲，她在臉書憶及女神當年對自己來說遙不可及，不捨哀嘆：「海媚，卻讓我悲傷。」

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潘儀君90年代和周海媚合作台視連續劇《末代皇孫》、《倚天屠龍記》，兩人相處一段時間，「當時她已是大明星我才剛入行，拘謹內向不太敢主動攀談，戲裡的角色亦沒太多交集」，接著想起《末》劇逝世11年的港星羅慧娟，因為對手戲多結為好友，年節彼此會寄卡片祝賀。

▲潘儀君（右一）和周海媚（右二）、馬景濤等人合拍《倚天屠龍記》。（圖／翻攝自潘儀君臉書）
▲潘儀君（右一）和周海媚（右二）、馬景濤（左二）、楊寶瑋等人合拍《倚天屠龍記》。（圖／翻攝自潘儀君臉書）
追憶羅慧娟的好，潘儀君感嘆：「很真誠nice的人卻最先離世...多麼好的一個人啊！」話鋒一轉表示：「海媚，卻讓我悲傷。」她說就像梅艷芳、張國榮都曾陪著我們走過高低起伏的人生路，那些傷心、美好、值得再三回味的往事，似乎都因為他們的離去而少了什麼。

▲潘儀君（中）追憶好友羅慧娟（右一）。（圖／翻攝自潘儀君臉書）
▲潘儀君（中）追憶好友羅慧娟（右一）。（圖／翻攝自潘儀君臉書）
文末，潘儀君有感而發，「人到中年，欣喜於另一番風景，也躲不過愈來愈多的凋零與失去...」網友心有戚戚焉，「我們只要不忘記媚媚，她便從未離去，保重好自己，是我們最後能為她做的事」、「真的不相信，時間過這麼快，30年了，戲中好多演員都不在了」、「希望他們變成天空的星星，繼續發亮」！

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲工作室和周媽媽證實周海媚死訊，永遠的女神享年57歲。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

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