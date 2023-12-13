周海媚猝死！潘儀君和女神合作兩次　揭片場互動「她讓我悲傷」

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追憶羅慧娟的好，潘儀君感嘆：「很真誠nice的人卻最先離世...多麼好的一個人啊！」話鋒一轉表示：「海媚，卻讓我悲傷。」她說就像梅艷芳、張國榮都曾陪著我們走過高低起伏的人生路，那些傷心、美好、值得再三回味的往事，似乎都因為他們的離去而少了什麼。
文末，潘儀君有感而發，「人到中年，欣喜於另一番風景，也躲不過愈來愈多的凋零與失去...」網友心有戚戚焉，「我們只要不忘記媚媚，她便從未離去，保重好自己，是我們最後能為她做的事」、「真的不相信，時間過這麼快，30年了，戲中好多演員都不在了」、「希望他們變成天空的星星，繼續發亮」！
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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