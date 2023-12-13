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超商龍年福袋開箱！200元抽百萬黃金、iPhone15　七龍珠福箱399元

▲萊爾富12月13日起開賣的「龍年福袋」開箱，每包售價200元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富12月13日起開賣的「龍年福袋」開箱，每包售價200元。（圖／萊爾富提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

每年農曆年的重頭戲之一，就是各通路推出的超值「春節福袋」，而萊爾富率先開跑，今（13）日起開賣5款春節福袋，包括200元的龍年福袋，還有經典動漫《七龍珠》聯名合作福箱399元起，都可享雙重抽獎機會，先抽iPhone 15、Switch，再抽百萬頭獎黃金條塊500g。

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萊爾富今起提早開賣龍年新春福袋，「龍年福袋」（售價200元、限量15萬包），內含有抽獎券乙張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的零食、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達251元的隨機商品，以及雙重中獎機會。

第一重刮刮卡大獎：

◾特獎幻彩條塊10g（30名）

◾Hi Café 金卡-壹錢捌分（30名）

◾iPhone 15 128G（5名）

◾Nintendo Switch（1名）

第二重序號抽獎：頭獎黃金條塊500g

▲「七龍珠超系列龍年限定福箱」：每箱售價399元，全台限量9萬箱。（圖／萊爾富提供）
▲「七龍珠超系列龍年限定福箱」開箱，每箱售價399元，全台限量9萬箱。（圖／萊爾富提供）
▲「七龍珠Z系列龍年限定福箱」，每箱售價799元，全台限量1萬箱。（圖／萊爾富提供）
▲「七龍珠Z系列龍年限定福箱」開箱，每箱售價799元，全台限量1萬箱。（圖／萊爾富提供）
還有12月20日起，開賣日本經典動漫《七龍珠》聯名福箱，除了有機會獲得驚喜限量七龍珠的授權商品與授權隨袋禮外，與「龍年福袋」都同享雙重中獎機會。

「七龍珠超系列龍年限定福箱」：每箱售價399元，全台限量9萬箱，共有16種商品組合，每種組合內含一張售價200元的發財卡與售價199元的兩款隨機七龍珠授權商品。

「七龍珠Z系列龍年限定福箱」，每箱售價799元，全台限量1萬箱，共有2種商品組合，每種組合內含一張售價200元的發財卡與售價599元的七龍珠授權商品二至三款，內含開箱即得的獨家限量包款神龍款伸縮提袋乙個，以及隨機搭配翻轉頸枕乙個或是長型滑鼠墊+萬用毯各乙個。

▲萊爾富12月13日起於門市販售「2024資訊福袋」和「寵物福袋」，搶攻福袋商機。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富12月13日起於門市販售「2024資訊福袋」和「寵物福袋」，搶攻福袋商機。（圖／萊爾富提供）
除此之外，萊爾富異業結合推出另外3款特殊福袋（不參與雙重抽獎活動）：

「狗狗幸福禮盒、貓咪零食福袋」售價399元：各有11件超值商品，原商品組合價格為609元，福袋購入相當於6.6折

「2024資訊福袋」：共有4種商品組合，每種組合內含三款隨機商品（充電器、耳機、充電線）與1張抽獎序號卡，可抽FUJI按摩椅、PHILIPS70吋4K電視、6,000元郵政禮券各一位。

「monomill年末大掃除の福袋」售價239元：福袋內含2種商品組合，每種組合有六款隨機商品與1張抽獎券，商品價值皆為324元，隨機商品有鍋具刷、保鮮膜、冷藏庫脫臭劑等，抽獎好禮有和牛禮盒、生蠔罐罐燒、以及日本秋田縣官方認證 秋田犬絨毛玩偶。

▲超商獨家首賣的限量「monomill年末大掃除の福袋」，每包售價239元開箱。（圖／萊爾富提供）
▲超商獨家首賣的限量「monomill年末大掃除の福袋」，每包售價239元開箱。（圖／萊爾富提供）
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▲大潤發指定年菜買一送一（圖／翻攝自大潤發）
▲大潤發指定年菜買一送一（圖／翻攝自大潤發）

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