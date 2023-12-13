超商龍年福袋開箱！200元抽百萬黃金、iPhone15　七龍珠福箱399元

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第一重刮刮卡大獎：
◾特獎幻彩條塊10g（30名）
◾Hi Café 金卡-壹錢捌分（30名）
◾iPhone 15 128G（5名）
◾Nintendo Switch（1名）
第二重序號抽獎：頭獎黃金條塊500g
還有12月20日起，開賣日本經典動漫《七龍珠》聯名福箱，除了有機會獲得驚喜限量七龍珠的授權商品與授權隨袋禮外，與「龍年福袋」都同享雙重中獎機會。
「七龍珠超系列龍年限定福箱」：每箱售價399元，全台限量9萬箱，共有16種商品組合，每種組合內含一張售價200元的發財卡與售價199元的兩款隨機七龍珠授權商品。
「七龍珠Z系列龍年限定福箱」，每箱售價799元，全台限量1萬箱，共有2種商品組合，每種組合內含一張售價200元的發財卡與售價599元的七龍珠授權商品二至三款，內含開箱即得的獨家限量包款神龍款伸縮提袋乙個，以及隨機搭配翻轉頸枕乙個或是長型滑鼠墊+萬用毯各乙個。
除此之外，萊爾富異業結合推出另外3款特殊福袋（不參與雙重抽獎活動）：
「狗狗幸福禮盒、貓咪零食福袋」售價399元：各有11件超值商品，原商品組合價格為609元，福袋購入相當於6.6折
「2024資訊福袋」：共有4種商品組合，每種組合內含三款隨機商品（充電器、耳機、充電線）與1張抽獎序號卡，可抽FUJI按摩椅、PHILIPS70吋4K電視、6,000元郵政禮券各一位。
「monomill年末大掃除の福袋」售價239元：福袋內含2種商品組合，每種組合有六款隨機商品與1張抽獎券，商品價值皆為324元，隨機商品有鍋具刷、保鮮膜、冷藏庫脫臭劑等，抽獎好禮有和牛禮盒、生蠔罐罐燒、以及日本秋田縣官方認證 秋田犬絨毛玩偶。
此外，搶攻圍爐商機，大潤發網羅150款名店年菜，還有指定年菜買一送一，包括豬肚雞煲鍋、燉全雞湯、鯧魚炊粉鍋，還可搭配套組早鳥預購95折外，還有家常菜加購179元，冷凍年菜滿1888元滿150元送現金抵用券。
大潤發表示，目前年菜業績相較去年同期已成長1成，其中「阿嬤ㄟ辦桌菜 闔家團圓年菜組」預購銷售最佳，包含雞湯、糖醋魚、佛跳牆等，12道澎湃菜色售價3288元，提早預購更可享早鳥95折優惠，並再送150元現金抵用券，平均一道不到250元。賣場年菜買1送1、優惠一次看。