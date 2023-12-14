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蝦皮賣家「現貨要等14天」超糗！內行教4點判斷：淘寶貨秒識破

▲現代人越來越喜歡利用網購模式購物，在台灣又以使用蝦皮購物的民眾最為眾多。（圖／記者陳明中攝）
▲現代人越來越喜歡利用網購模式購物，在台灣又以使用蝦皮購物的民眾最為眾多。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著科技網路發達，越來越多人的消費習慣已經改由網購為最大宗，然而以台灣來說，使用蝦皮購物的民眾最為眾多，基本上只要能打上搜尋的物品，至少有90%都能夠在蝦皮購物買到。不過，近日就有網友討論「蝦皮賣家說是現貨，結果還是要等14天到底是怎麼回事？」貼文引起廣大迴響，也有內行人教授幾大判定是否是「淘寶貨」的方法，提供給經常網購的民眾參考！

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有網友在臉書發文表示「真的要罵一下台灣部分的蝦皮賣家，現在都把大陸現貨當作台灣的現貨來賣，每次下單前看賣場說有現貨，但是到貨的天數是10至15天，這還能叫做現貨？」讓她忍不住翻白眼直呼「X你的，那不叫做現貨好嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「講出心聲了.....不懂現貨還要等14天到底想怎樣」、「而且很多從淘寶進貨又翻好幾倍在賣的，淘寶貨直接寫出來不難吧」、「勇敢一點，直接說淘寶代購不能嗎？」、「廣義的現貨啊，你下單後，現在從中國出貨，只是說要14天的部分」、「有在買都知道啦，現貨掛備貨期超過7天以上都是淘寶過來的居多」。

▲中國電商阿里巴巴旗下的全球速賣通，雖然是韓國第3大網購平台，但卻有諸多爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲現在不少人到購買商品都會利用網購，但是由於商品產地來源參差不齊，用戶要更特別注意。（圖／美聯社／達志影像）
另外，也有內行人分享網購經驗，教學4大判斷是否為淘寶貨物的方法，包括「出貨地點位於桃園，像是蘆竹、大園等地」因為許多賣假現貨的賣家，會將公司或辦事處設在桃園，方便收對岸來的包裹，當然不排除真的在桃園的真台灣現貨，但機率太低了、「向賣家要求商品其他視角照片卻拿不出來的」、「沒有詳細尺寸只有身高體重的」、「賣家出貨之前沒有辦法拍下包裹給你看的」。

事實上，蝦皮購物官方早就有發佈所謂的「現貨規範」，目的為了確保商品頁面說明和買家體驗一致，您的商品頁面敘述需要符合現貨規範，規定「現貨商品備貨天數不可超過3天」；如果若商品頁面（商品名稱、選項、描述、圖片）提及現貨、快速到貨等相關字詞，則不可設定為較長備貨。

▲快遞、包裹（示意圖／Pexels）
▲民眾使用網購時，如果發現提出的眾多要求賣家無法達成時，很可能就是從淘寶訂貨來賣的賣家，並不是真的現貨。（示意圖／Pexels）
若賣家的商品被系統偵測到違反此規範，蝦皮將會暫時下架您的商品，請賣家修正商品頁面說明或是將備貨天數調整為正常備貨3天，經複查無誤後即可重新上架。而如果多次或者大量違反「現貨規範」，蝦皮將會限制帳戶使用（凍結帳戶），各位賣家可真的要特別注意。

▲蝦皮購物其實有明文規定，如果說是標現貨的賣家，備貨期不能夠超過3天，否則商品會暫時被下架。（圖/蝦皮官網）
▲蝦皮購物其實有明文規定，如果說是標現貨的賣家，備貨期不能夠超過3天，否則商品會暫時被下架。（圖/蝦皮官網）
而雖然淘寶也一定能淘到好貨，但是品質真的是要慎選！《NOWnews》記者也曾經利用蝦皮下訂物品，備貨期也是高達14天之久，收到商品後發現品質非常不優質，綜合幾次的經驗後，也提供幾個法則給民眾參考，購買東西前先看「評價」以及「銷售數量」，當購買數量相對較低、評價不優時，可以直接避開該賣家，選擇同類型賣家選購。

如果備貨期較長的店家，買家願意等待的話，「只挑選評價、銷售量高」的店家進行購買，最後則是價格，人家都說貨比三家不吃虧，當發現某種商品的均價遠低於同類型賣家的價格時，警覺性要拉高，這代表該品質大概率比較低落甚至是山寨版，像是衣服、球鞋、藍牙音響都很常發生該種情況，屢試不爽！希望大家在網購都能買到品質優等、滿意的商品，拒絕有瑕疵、黑心賣家的淘寶貨。

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