蝦皮賣家「現貨要等14天」超糗！內行教4點判斷：淘寶貨秒識破

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「講出心聲了.....不懂現貨還要等14天到底想怎樣」、「而且很多從淘寶進貨又翻好幾倍在賣的，淘寶貨直接寫出來不難吧」、「勇敢一點，直接說淘寶代購不能嗎？」、「廣義的現貨啊，你下單後，現在從中國出貨，只是說要14天的部分」、「有在買都知道啦，現貨掛備貨期超過7天以上都是淘寶過來的居多」。
另外，也有內行人分享網購經驗，教學4大判斷是否為淘寶貨物的方法，包括「出貨地點位於桃園，像是蘆竹、大園等地」因為許多賣假現貨的賣家，會將公司或辦事處設在桃園，方便收對岸來的包裹，當然不排除真的在桃園的真台灣現貨，但機率太低了、「向賣家要求商品其他視角照片卻拿不出來的」、「沒有詳細尺寸只有身高體重的」、「賣家出貨之前沒有辦法拍下包裹給你看的」。
事實上，蝦皮購物官方早就有發佈所謂的「現貨規範」，目的為了確保商品頁面說明和買家體驗一致，您的商品頁面敘述需要符合現貨規範，規定「現貨商品備貨天數不可超過3天」；如果若商品頁面（商品名稱、選項、描述、圖片）提及現貨、快速到貨等相關字詞，則不可設定為較長備貨。
若賣家的商品被系統偵測到違反此規範，蝦皮將會暫時下架您的商品，請賣家修正商品頁面說明或是將備貨天數調整為正常備貨3天，經複查無誤後即可重新上架。而如果多次或者大量違反「現貨規範」，蝦皮將會限制帳戶使用（凍結帳戶），各位賣家可真的要特別注意。
而雖然淘寶也一定能淘到好貨，但是品質真的是要慎選！《NOWnews》記者也曾經利用蝦皮下訂物品，備貨期也是高達14天之久，收到商品後發現品質非常不優質，綜合幾次的經驗後，也提供幾個法則給民眾參考，購買東西前先看「評價」以及「銷售數量」，當購買數量相對較低、評價不優時，可以直接避開該賣家，選擇同類型賣家選購。
如果備貨期較長的店家，買家願意等待的話，「只挑選評價、銷售量高」的店家進行購買，最後則是價格，人家都說貨比三家不吃虧，當發現某種商品的均價遠低於同類型賣家的價格時，警覺性要拉高，這代表該品質大概率比較低落甚至是山寨版，像是衣服、球鞋、藍牙音響都很常發生該種情況，屢試不爽！希望大家在網購都能買到品質優等、滿意的商品，拒絕有瑕疵、黑心賣家的淘寶貨。