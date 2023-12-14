房市／信義房屋明年海外獎勵旅遊　將破千人同遊

信義房屋除獲選「臺灣高薪100指數」的上市公司，更提供入職新人及資深同仁具競爭力的薪獎福利制度，包括底薪保障、25萬起跳至上百萬元不等的長期發展獎金，每年也都會提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，無論房市景氣如何變化，信義房屋的員工都能擁有具競爭力的薪酬，更能靠自己的努力，讓收入沒有天花板。未來，信義房屋也將持續優化薪獎、培育方面的資源，希望成為員工背後最有力的支持。