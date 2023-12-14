房市／信義房屋明年海外獎勵旅遊　將破千人同遊

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為了獎勵員工辛勞，即使疫情攪局，信義房屋仍持續3年將海外旅遊的團費均價，直接用現金核發「家庭幸福金」給獲獎勵員工，就算不能出國，獎勵也不曾中斷。以2022年為例，信義房屋發放的「家庭幸福金」，就超過9200萬元，大手筆寵愛員工。
其中，永康信義店主任江宗翰今年業績達標，僅入職兩年即獲得出國資格，因為別具象徵意義，他特別替媽媽報名了春節後的日本四國行程，「媽媽這幾年都在照顧生病的爸爸，疫情也沒機會出國，跟著公司出遊不但比較放心，她也很以我為榮。」而且信義房屋優於其他服務業，農曆春節可「休好休滿」，明年他除了過年休假7天之外，再另請5天假，讓媽媽好好出國玩一場！
信義房屋樂於傾聽夥伴的需求，開放員工投票選出2024年最想去的旅遊地點，只要全年度工作表現達標，就能獲得獎勵出國資格。而經過激烈票選，2024年春節與暑期團，由日本四國、菲律賓長灘島、奧地利與捷克雙國遊脫穎而出，無論是要到日本泡湯、享受美食、欣賞美景，到長灘島放空度假，又或是到歐洲感受異國風情，想去哪裡、就飛去哪裡，預計出遊人數包含員工與眷屬在內，可望達到1000人的規模。
信義房屋除獲選「臺灣高薪100指數」的上市公司，更提供入職新人及資深同仁具競爭力的薪獎福利制度，包括底薪保障、25萬起跳至上百萬元不等的長期發展獎金，每年也都會提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，無論房市景氣如何變化，信義房屋的員工都能擁有具競爭力的薪酬，更能靠自己的努力，讓收入沒有天花板。未來，信義房屋也將持續優化薪獎、培育方面的資源，希望成為員工背後最有力的支持。