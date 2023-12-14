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房市／信義房屋明年海外獎勵旅遊　將破千人同遊

▲信義房屋年度海外獎勵旅遊行之有年，不限年資、年紀都能有機會享有，足跡踏遍世界各地。（圖／資料照片）
▲信義房屋年度海外獎勵旅遊行之有年，不限年資、年紀都能有機會享有，足跡踏遍世界各地。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

歲末年終，不少企業紛紛祭出各式獎金，犒賞員工過去一年的努力。信義房屋自2009年起持續舉辦海外獎勵旅遊，只要工作表現優異，第一線房仲業務或幕僚都有機會參與，甚至有機會安排親屬參加；即使疫情期間無法出國，霸氣轉換為「家庭幸福金」的模式，以現金發放。因為獎勵制度十分彈性、充分考量員工需求，就有同仁選擇將出國機會提供給媽媽，讓長期照顧父親的媽媽有機會喘口氣，讓每年度的海外獎勵旅遊增添溫馨色彩。

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信義房屋年度海外獎勵旅遊行之有年，不限年資、年紀都能有機會享有，依不同的獎勵標準，最高等級可以選擇海外長線雙人遊，或是短線四人遊，等於全家出遊都由公司招待，而最基本的等級，也可享有免費短線單人遊的福利，因此，每年約有500~800位員工與眷屬參與，足跡踏遍北海道、東京、大阪、新加坡、普吉島、泰國，長線旅遊更曾前往芬蘭、德國、英國等地。

為了獎勵員工辛勞，即使疫情攪局，信義房屋仍持續3年將海外旅遊的團費均價，直接用現金核發「家庭幸福金」給獲獎勵員工，就算不能出國，獎勵也不曾中斷。以2022年為例，信義房屋發放的「家庭幸福金」，就超過9200萬元，大手筆寵愛員工。

其中，永康信義店主任江宗翰今年業績達標，僅入職兩年即獲得出國資格，因為別具象徵意義，他特別替媽媽報名了春節後的日本四國行程，「媽媽這幾年都在照顧生病的爸爸，疫情也沒機會出國，跟著公司出遊不但比較放心，她也很以我為榮。」而且信義房屋優於其他服務業，農曆春節可「休好休滿」，明年他除了過年休假7天之外，再另請5天假，讓媽媽好好出國玩一場！

信義房屋樂於傾聽夥伴的需求，開放員工投票選出2024年最想去的旅遊地點，只要全年度工作表現達標，就能獲得獎勵出國資格。而經過激烈票選，2024年春節與暑期團，由日本四國、菲律賓長灘島、奧地利與捷克雙國遊脫穎而出，無論是要到日本泡湯、享受美食、欣賞美景，到長灘島放空度假，又或是到歐洲感受異國風情，想去哪裡、就飛去哪裡，預計出遊人數包含員工與眷屬在內，可望達到1000人的規模。
 

信義房屋除獲選「臺灣高薪100指數」的上市公司，更提供入職新人及資深同仁具競爭力的薪獎福利制度，包括底薪保障、25萬起跳至上百萬元不等的長期發展獎金，每年也都會提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，無論房市景氣如何變化，信義房屋的員工都能擁有具競爭力的薪酬，更能靠自己的努力，讓收入沒有天花板。未來，信義房屋也將持續優化薪獎、培育方面的資源，希望成為員工背後最有力的支持。

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