最強農場不是南投清境！「冠軍187萬人造訪」 台灣人改玩這裡
台灣的國旅景點選擇多樣化，通常安排行程時都會依照主題性來做選擇，例如老街、主題遊樂園、博物館、森林遊樂園等等，然而在台灣還有一種熱門景點，就是所謂的休閒農場的選擇，有看花、能露營、餵食動物的農場等等，深受大小朋友喜愛。然而說到台灣的農場，想必不少人會直線聯想到「南投清境農場」，不過根據觀光署最新數據統計，現在台灣觀光客最多的是位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，已經連續兩年奪下農場類別的冠軍！
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布前9月的統計，在「休閒農場」的類別當中，目前最受到台灣遊客歡迎的農場是位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，前9月累積造訪人數187萬餘人造訪；而第二名也同樣是位於桃園的「大溪月眉休閒農業區」，前9月累積造訪人次也有149萬餘人，而昔日最夯的「南投清境農場」前9月有62萬餘人造訪，排名第三。
然而翻開2022的數據來看，桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」整年一共有220萬餘人到此參訪，同樣是位於首位！位於南投的清境農場整年則是有84萬餘人到此造訪，顯然最強農場的稱號只能拱手讓人。值得一提的是，「大溪月眉休閒農業區」去年還未入選在觀光署景點範圍內，今年第一次登入統計就超越清境農場拿下第二名的佳績。
事實上，「觀音蓮花園休閒農業區」的蓮花季已經舉辦超過25個年頭，主打「北觀音、南白河」的知名度，曾經也有遇到觀光客瓶頸，但是經過轉型之後，在106年開始遊客量大增，當年蓮花季寫下遊客量高峰，賞花人次突破90萬，遊客數量暴增4倍之多。
而有趣的是，光看名字大家可能會想像「這裡就是看蓮花的地方」，但實際上這幾年「觀音蓮花園休閒農業區」是多角化經營，主打的是農業無毒生產、農村生活、豐富生態的理念，因此在相對的時間點，都會舉辦各種活動，包括6至8月的蓮花季、7月的西瓜節、10月的南瓜節、洛神花季以及9月至11月的千人控窯活動，當吸引許多遊客到此地朝聖。
園區內不僅有荷花可以看，還有洛神、楊梅、向日葵、油菜花、秋葵、狗尾花等花田接力在各個月份展現盛開的模樣，不少人到此地也都會預約體驗「坐大王蓮花」，只要放上壓克力板分散重力，最多甚至可以坐到100多公斤都沒問題，讓大小朋友都超愛！還沒去過「觀音蓮花園休閒農業區」的你，下回如果有去桃園遊玩時，不妨可以安排行程前往朝聖囉！