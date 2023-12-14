Cheap轟《帝王條款》奪特優！國中生媽媽發聲了 孩子超高EQ讚爆
桃園東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，日前奪得全國美術比賽特優獎，結果對交通議題頗有研究的百萬網紅Cheap對此開砲，認為指導老師以及評審團有非常大的問題，校方則表示害怕學生因此心情受到影響，掀起網友熱烈討論。對此，東興國中該名學生媽媽也透過科技專家許美華替小孩發聲。
記者張嘉哲/綜合報導
許美華在臉書上面表示，今（14）日早上五點多收到陌生訊息，是一個年輕媽媽，她表示「許小姐您好，冒昧打擾您，我是畫畫得獎孩子的媽媽，謝謝您聲援孩子及鼓勵孩子，我會將您的美意傳達給孩子知道，讓他知道很多人支持他的畫作，請他不要放棄對畫畫的熱忱，我這兩天真的煩惱到睡不著，害怕他因為網路言論被同學霸凌，真的倍感煎熬，希望這件事情可以快點過去，再次的感謝您」。
許美華也向該名國中生媽媽表示「好高興收到你的訊息，我們好多朋友都好擔心他」，該位媽媽則回應「謝謝您們，孩子很正向，反過來安慰我們」，得知得獎國中生擁有正向的心態，許美華也心疼地說「大人都很難承受這樣的壓力，何況是一個國中生，孩子很正向，好棒！」
該位國中生媽媽也說「我有把大家對他的關心及支持傳達給他知道，他也說不會放棄畫畫，我真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援，可以告訴大家，我們有收到大家的關心及支持，很感謝」。
貼文曝光後，不少網友立刻湧入讚爆「讚啦！小朋友你要加油喔！不要放棄畫畫」、「能畫出這麼美的作品超讚的啦！媽媽也要加油」、「謝謝美華讓大家知道這位同學和家長身心靈都處於平和狀態 ！真是太好了」、「今天得知最高興的事情！」、「致那位媽媽：你教出一個很棒的孩子，能明辨事情的道理，進而以畫作表達出來，讓人深思」。