高市抽驗冬至應景食品 肉品、湯圓、進補食材全數合格
天氣轉涼，冬至節令將屆，民眾喜好來碗熱呼呼的湯圓與火鍋暖和身體，為維護市民食用冬至應景食品之衛生安全，衛生局至餐飲業、市場攤販及超市賣場等場所，抽驗禽畜肉品68件、湯圓、芋圓39件、 進補食材（枸杞、紅棗）15件，共計抽驗122件，並依檢體類別分別檢驗動物用藥、豬成分、防腐劑、著色劑、順丁烯二酸、農藥殘留等項，檢驗結果均符合規定。
記者鄭婷襄／高雄報導
衛生局提醒民眾，湯圓成份係以糯米為主，黏性高不易消化，應細嚼慢嚥進食，以避免造成消化道或食道哽塞之風險；此外，購買冬至應節及火鍋配料食品時，儘量選購衛生可靠信譽良好廠商製售食品，並注意產品包裝標示資訊（如:品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等），拒買來路不明食品，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品，視需求適量購買，妥善保存及儘早食用完畢，並搭配蔬果新鮮食材，以減少身體的負擔。
衛生局指出，除了節慶前密集抽驗監測之外，接近節慶時仍會突擊稽查抽驗，此次稽查結果可逕上高雄市政府衛生局網站（http://khd.kcg.gov.tw/）食品衛生專區或高雄市食安地圖網站（https://foodmap.kchb.gov.tw/）查詢。若有任何食品衛生問題，歡迎逕洽衛生局食品衛生科（洽詢專線7134000轉食品衛生科）。