批評《帝王條款》反遭出征！Cheap曝「轉念內幕」：那就不是我了
日前全國美術比賽國中組，一位桃園國中生以《帝王條款》畫作奪得特優，卻引發關注交通議題的百萬網紅Cheap不滿，認為畫作內充斥歧視問題，並喊話「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。沒想到後續輿論風向大逆轉，許多民眾開始聲援國中生。對此，今（14）日中午Cheap也再度發聲，訴說自己「轉念的內幕」。
記者潘毅／綜合報導
112學年度全國美術比賽中，漫畫類國中普通班組(含技藝班)其中一個獲得特優的畫作《帝王條款》，Cheap看完後也臉書上發文怒批：「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」，事後校方出面道歉，並對學生進行輔導。
沒想到隨後陸續有呂秋遠律師、科技專家許美華、郭彥甫、陳沂、李怡貞律師等意見領袖，以及大批民眾反過頭質疑Cheap霸凌國中生。昨（13）晚Cheap則澄清，自己從頭到尾都是「針對學校跟主辦單位」，一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄。
今（14）日中午他再度發文，感嘆表示「每當我被出征時，我都在想，如果我不要那麼衝，不再關心社會議題，我就只講歷史、爽接業配，我頻道會不會經營得更好，賺更多的錢？但每當有這念頭時，我一秒就會轉念，那就不是我了，錢賺這麼多有什麼用? 錢夠用就好了，還有許多比賺錢更重要的事對吧」。
此外，科技專家許美華也收到來自得獎孩子的媽媽的訊息，表示目前孩子已經知道大家對他的關心及支持，未來也不會放棄畫畫創作。