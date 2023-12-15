最強農場不是南投清境！「冠軍187萬人造訪」　台灣人改玩這裡

Cheap戰《帝王條款》得獎！作品神亮點被發現　學生理念全看懂了

▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖/翻攝臉書）
▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖/翻攝臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣今年非常關注「行人地獄」的議題，也在年中對於行人的安全推出交通新規，汽機車未禮讓行人加重罰鍰6000元等。然而，重視交通議題的百萬網紅Cheap，近日針對桃園東興國中一名學生以《帝王條款》畫作獲獎感到不甚滿意，認為這個作品是「赤裸裸的歧視」。對此，有眼尖的網友發現畫作當中其實還有隱藏細節，認為完全符合學生當初創作的理念，得獎實至名歸且能夠引起社會理性的討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這張由桃園東興國中一名學生所繪製的《帝王條款》，日前在全國美術比賽漫畫類別當中奪下特優的佳績，結果遭到重視交通議題的百萬網紅Cheap審視，Cheap表示「我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎? 你敢開其他歧視的玩笑？你（校方）刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」結果引起巨大爭議，不少人認為Cheap反應過於激烈。

而有眼尖網友仔細觀看了帝王條款的畫作之後發現，該名學生在「紅綠燈」的描繪，發現過馬路的最後時間只剩下3秒，然而該名被繪畫成「皇帝模樣的行人」，前面還有一大段路要走，但是速度仍然是龜速前進，因此才會有了「皇帝牽烏龜」的圖案來當作寓意。

▲眼尖網友發現《帝王條款》畫作兩個細節，包括過紅綠燈只剩下3秒，皇帝牽著烏龜仍然慢慢走，認為在理念是道路權相互尊重下，該圖畫說明的是那些「刻意」破壞道路和平的對象。（圖/翻攝臉書）
▲眼尖網友發現《帝王條款》畫作兩個細節，包括過紅綠燈只剩下3秒，皇帝牽著烏龜仍然慢慢走，認為在理念是道路權相互尊重下，該圖畫說明的是那些「刻意」破壞道路和平的對象。（圖/翻攝臉書）
根據東興國中先前的貼文，該名學生在創作主旨中表明，創作的動機和靈感是來自最近常聽到大家說台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，但是他認為「不論是行人還是開車駕駛、騎士，都應該要彼此尊重，駕駛應當禮讓行人，但行人也應該快速通過，不能如皇帝般的霸道行走」。

縱然台灣本身就沒有所謂的「帝王條款」，但該畫作諷刺的對象，是那些明明知道只剩下幾秒鐘還慢慢走的行人，而不是普羅大眾遵守交通規則的行人。汽機車禮讓行人本來就是天經地義，但自從加重禮讓行人罰則之後，會在馬路上跳舞、比中指甚至是仰望天空的行人，也許才是學生創作呼籲的對象。

▲百萬網紅Cheap日前在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／Cheap臉書）
▲百萬網紅Cheap日前在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／Cheap臉書）
對於這次的風波，國中生的媽媽也透過科技專家許美華發聲，表示「我有把大家對他的關心及支持傳達給他知道，他也說不會放棄畫畫，我真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援，可以告訴大家，我們有收到大家的關心及支持，很感謝」。

而Cheap面對眾多網友反出征他，他也在14日發文提到「每當我被出征時，我都在想，如果我不要那麼衝，不再關心社會議題，我就只講歷史、爽接業配，我頻道會不會經營得更好，賺更多的錢？但每當有這念頭時，我一秒就會轉念，那就不是我了，錢賺這麼多有什麼用? 錢夠用就好了，還有許多比賺錢更重要的事對吧？」表示心境上沒受到太多影響。

Cheap轟《帝王條款》奪特優！國中生媽媽發聲了　孩子超高EQ讚爆

Cheap轟《帝王條款》得獎！風向一夕逆轉　他點評：這是思想審查

Cheap出征國中生「帝王條款」漫畫！桃園教育局公開「得獎理由」

Cheap轟國中生《帝王條款》漫畫！5千人一人一信：我出5萬請賣我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞