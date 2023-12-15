Cheap戰《帝王條款》得獎！作品神亮點被發現　學生理念全看懂了

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而有眼尖網友仔細觀看了帝王條款的畫作之後發現，該名學生在「紅綠燈」的描繪，發現過馬路的最後時間只剩下3秒，然而該名被繪畫成「皇帝模樣的行人」，前面還有一大段路要走，但是速度仍然是龜速前進，因此才會有了「皇帝牽烏龜」的圖案來當作寓意。
根據東興國中先前的貼文，該名學生在創作主旨中表明，創作的動機和靈感是來自最近常聽到大家說台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，但是他認為「不論是行人還是開車駕駛、騎士，都應該要彼此尊重，駕駛應當禮讓行人，但行人也應該快速通過，不能如皇帝般的霸道行走」。
縱然台灣本身就沒有所謂的「帝王條款」，但該畫作諷刺的對象，是那些明明知道只剩下幾秒鐘還慢慢走的行人，而不是普羅大眾遵守交通規則的行人。汽機車禮讓行人本來就是天經地義，但自從加重禮讓行人罰則之後，會在馬路上跳舞、比中指甚至是仰望天空的行人，也許才是學生創作呼籲的對象。
對於這次的風波，國中生的媽媽也透過科技專家許美華發聲，表示「我有把大家對他的關心及支持傳達給他知道，他也說不會放棄畫畫，我真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援，可以告訴大家，我們有收到大家的關心及支持，很感謝」。
而Cheap面對眾多網友反出征他，他也在14日發文提到「每當我被出征時，我都在想，如果我不要那麼衝，不再關心社會議題，我就只講歷史、爽接業配，我頻道會不會經營得更好，賺更多的錢？但每當有這念頭時，我一秒就會轉念，那就不是我了，錢賺這麼多有什麼用? 錢夠用就好了，還有許多比賺錢更重要的事對吧？」表示心境上沒受到太多影響。