肯德基爺爺挖到石油！「隱藏代碼」瘋傳　12元蛋塔、31元烤雞爽吃

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貼文曝光後，不少熱愛肯德基蛋塔的顧客紛紛表示「我愛隱藏代碼！我愛肯德基蛋塔」、「先吃爆再說了！12元蛋塔好香啊」、「哇賽！這組真的有便宜到欸，蛋塔一盒就要240元了」、「蛋塔一盒原價240這樣買超划算」、「爽啦！蛋塔自由，肯德基爺爺又挖到石油啦」。
而除了網友發現這款隱藏代碼之外，肯德基也在雙12後推出「秋高氣爽胃口好」的各種代碼，像是輸入代碼「13433」可以獲得義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆，只要107元，扣掉蛋塔45元，烤雞一塊只要31元；「40563」則是有咔拉脆雞2塊+原味蛋塔2顆+小杯百事可樂，原價259元只要149元，現省110元；至於大家之前熱愛的點心組合「40426」也回歸，輸入之後可以用69元買到兩顆蛋塔、地瓜球以及一杯小杯飲料，原價171元直接現省102元，CP值也超高。
至於麥當勞從即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元，就可以輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）五項選一項買一送一哦！
@user9360914300502肯德基第二彈！喜歡蛋塔朋友趕緊去試試！ #抖音爸爸別限我流 #上推薦通知我 #上推薦 #肯德基 #肯德基優惠券 #上推 #上热门 #點心 #蛋塔 #下午茶 #下午茶時光 #下午茶點心
♬ 星茶会 - 灰澈