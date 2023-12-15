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肯德基爺爺挖到石油！「隱藏代碼」瘋傳　12元蛋塔、31元烤雞爽吃

▲雙12才剛過完，肯德基優惠真的沒有在停！這次又被網友發現肯德基蛋塔12元的「隱藏代碼」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙12才剛過完，肯德基優惠真的沒有在停！這次又被網友發現肯德基蛋塔12元的「隱藏代碼」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

雙12才剛過完，肯德基優惠真的沒有在停！繼上回推出的隱藏代碼，玉米濃湯20元開喝、草莓冰淇淋大福25爽吃之後，這回迎來秋高氣爽胃口好的活動系列，肯德基又推出不同的優惠代碼啦！像是熱愛肯德基蛋塔的民眾，不要錯過這組「23951」，只要輸入優惠代碼，可以獲得12顆蛋塔以及上校雞塊20塊，原價要690元的套餐組合只要359元！讓不少網友直呼「肯德基爺爺是挖到石油吧！」

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最近又有網友在肯德基發現隱藏代碼，只要在2024年1月31日以前到肯德基點餐機上打上優惠碼「23951」，就能夠用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊，而根據官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，對比單點一顆45元來說，三折不到超划算。

▲肯德基萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友瘋傳肯德基隱藏代碼「23591」，可以用359元買到兩盒蛋塔+上校雞塊20塊，扣掉上校雞塊盒210元後，蛋塔一顆平均只要12元。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少熱愛肯德基蛋塔的顧客紛紛表示「我愛隱藏代碼！我愛肯德基蛋塔」、「先吃爆再說了！12元蛋塔好香啊」、「哇賽！這組真的有便宜到欸，蛋塔一盒就要240元了」、「蛋塔一盒原價240這樣買超划算」、「爽啦！蛋塔自由，肯德基爺爺又挖到石油啦」。

而除了網友發現這款隱藏代碼之外，肯德基也在雙12後推出「秋高氣爽胃口好」的各種代碼，像是輸入代碼「13433」可以獲得義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆，只要107元，扣掉蛋塔45元，烤雞一塊只要31元；「40563」則是有咔拉脆雞2塊+原味蛋塔2顆+小杯百事可樂，原價259元只要149元，現省110元；至於大家之前熱愛的點心組合「40426」也回歸，輸入之後可以用69元買到兩顆蛋塔、地瓜球以及一杯小杯飲料，原價171元直接現省102元，CP值也超高。

▲肯德基鐵粉最愛的「40426」點心組合再度回歸，69元可以買到原價171元的「2顆蛋塔+地瓜球+小杯飲料」。（圖/肯德基官網）
▲肯德基鐵粉最愛的「40426」點心組合再度回歸，69元可以買到原價171元的「2顆蛋塔+地瓜球+小杯飲料」。（圖/肯德基官網）
至於麥當勞從即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元，就可以輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）五項選一項買一送一哦！

▲麥當勞在12月19日以前用歡樂送點餐的話，也可以享有6塊雞塊買一送一的優惠哦！（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞在12月19日以前用歡樂送點餐的話，也可以享有6塊雞塊買一送一的優惠哦！（圖／記者蕭涵云攝）

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