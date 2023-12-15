築間酸菜魚插旗高雄！開幕5折優惠搶先看　29日起基隆也吃得到

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築間酸菜魚，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、有趣及活力的設計風格貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，擁有13年火鍋湯底經驗的築間餐飲集團與30年上海酸菜魚料理經驗的袁師父共同研發出一碗連湯都可以喝的酸菜魚，突破傳統酸菜魚重油、種辣、重麻的口感。
築間分享，「總長酸菜魚」以築間招牌湯底-柴魚昆布湯加入遵循古法歷經兩周的自然發酵的酸菜再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，放入朝天椒、泡椒後最後再撒上青花椒增添香氣。魚片部分，採用Q彈的黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感。不吃辣或是重口味的也可選擇「純愛番茄魚」、「打破砂鍋魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」、「無雙腸血旺魚」及「奧義豬肚骨煲」。除了主餐之外，菜單中加入主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。
築間表示，「築間酸菜魚」首店12月22日插旗高雄岡山樂購廣場，下午17時30分開始營運，當日前50組店內用餐可享全品項五折優惠。2024年預計開出30家，以街邊店、商場店型態並行拓展版圖。
築間指出，築間酸菜魚第二家分店將於12/29在基隆開幕運。除此之外，為了符合上班族、小家庭及年輕族群的消費習慣，追求便利、快速的用餐型態。目前也正積極選定適合的街邊店店面搶攻雙圈及夜貓宵夜市場積極推行展店計畫。