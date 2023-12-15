台灣最冷門農場超神秘！「單月僅259人造訪」 郭台銘去過超滿意
台灣雖然腹地不大，但是孕育出許多不同種類的景觀地形，隨著各縣市文化不同，也發展出不同樣貌的景點，然而在台灣除了有古蹟老街、主題遊樂園、森林遊樂園等可以選擇的景點之外，還有可以賞花、能露營、餵食動物的農場，也是台灣熱門景點之一。然而根據觀光署日前公布的最新統計，在今年前9月「休閒農場」類別中，造訪人次中最少的是位於新竹的「The One南園人文客棧」，甚至有單月僅有259人到此觀光，不過這卻也是一個相當神秘的地方，連鴻海創辦人郭台銘家族都曾經到訪體驗過行程。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布遊憩地點統計，在「休閒農場」類別當中，1至9月累積造訪人數最少的是位於新竹的「The One南園人文客棧」，總計只有4495人在今年到此造訪，單月最低則只有259人到此參訪；倒數第二名則是位於台南的「走馬瀨農場」，前9月累積逼近15萬人次。
攤開2022年的數據來看，「The One南園人文客棧」的整年造訪人數也僅有5654人，仍然是處於墊底的位置；而今年目前倒數第二名的「走馬瀨農場」名次也沒有改變，整年造訪人次大約15萬3千人，但值得一提的是，走馬瀨農場今年在前9月就已經逼近15萬人次，加上最後三個月的觀光人數，應該可以突破去年的人次。
然而事實上，這個位於新竹的「The One南園人文客棧」雖然遊客人數少，但是還是有其原因的！因為園區內考量到安全為首，僅接待7歲以上貴賓、而且也沒有接待寵物，每日有限量入園的人數，全面採取「預約制」，因此一般來說沒有預約的話其實無法入園。
「南園人文客棧」其實大有來頭！最初是聯合報系創辦人王惕吾先生退休居所，由台灣建築大師漢寶德所設計，園區融合了江南庭園、閩式建築、洋樓拱廊等風格建築群，占地達27多公頃且三面環山，環境清幽淡雅，後來在2008年，由The One團隊接手，改名為「The One南園人文客棧」，注入了文化與創意於古典園林中，重新詮釋了東方人文精神於園區。
現在提供的服務包括遊園、住宿、餐飲等等服務，是旅宿的熱門觀光景點之一，更被稱為「華人世界最大山中園林」，對於沒去過的人來說，是有一層神秘感的！過去也有不少名人曾到此參訪，包括柴契爾夫人、戈巴契夫，甚至是鴻海創辦人郭台銘家族也曾到訪，對於該地的景觀以及氛圍都感到相當的滿意！下回如果覺得城市壓力太大，想來個放鬆心靈之旅，不妨預約到新竹「南園人文客棧」Chill一下吧！