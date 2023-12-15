房市／年終掃除必備「這神器」　信義居家：家具家電全搞定

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家電部分，包括冷氣機濾網、或是難纏的抽油煙機濾網油垢，則可先以6公克小蘇打粉溶解於240CC的溫水調製濃度約1%的小蘇打水視髒污程度決定浸泡時間，浸泡後即可輕鬆去除污垢；同時，冷氣機、洗衣機等機體外觀，亦能使用小蘇打水噴在抹布上擦拭，讓機體煥然一新。
信義居家額外提醒，許多人會將小蘇打倒入洗衣機中，做機體內部清潔，實際上並不建議再倒入小蘇打作清潔，避免粉末沒有完全融化排出，卡在管槽反而容易滋生細菌。
除了大型家具、家電外，小蘇打粉同樣可運用在窗簾清潔，信義居家建議，通常一般的棉布窗簾清潔步驟，是先以吸塵器將大顆粒灰塵吸除，再將窗簾拆下後，同樣以1%濃度的小蘇打粉水進行浸泡靜置，並將浸泡後的汙水倒掉，再以清水重複洗滌。但清潔前需特別注意窗簾材質，若是特殊布料、款式或有花色的窗簾，仍建議交由專業的窗簾清潔廠商協助清潔，以免造成損傷。
信義居家建議，在進行大掃除前可依照區域範圍逐步安排整理，從近期使用頻率較低或固定不動的項目開始，例如冬天少使用的冷氣機等等，分批進行、減輕清掃壓力，清潔前務必戴上口罩、手套或護目鏡等防護措施，特別是使用化學清潔劑，通常清潔力越強對皮膚的刺激越大，即使使用天然無毒的小蘇打粉，但其酸鹼值約為8，同樣建議採取保護措施，避免使用時刺激引起身體不適。此外，信義居家也提醒民眾清掃前先進行簡單的暖身、伸展動作、使用合適的工具才能避免痠痛上身。
現代人因工作忙碌，許多民眾難以在年末抽空整理，若無法騰出時間，亦可考慮預約居家清潔人員到府服務，透過以專業儀器設備深度清潔，協助家中除舊布新去除霉氣。但坊間業者眾多，信義居家建議找尋信譽良好的廠商，或透過擁有嚴選廠商機制、可協助把關的第三方平台，方能保障權益、獲得滿意的清潔服務，開心準備迎接新年。