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台灣「神級迴轉壽司」低調3年！飲料喝到飽贏了　老饕吃過回不去

▲位於台中的平祿壽司最近備受網友討論，全台灣僅在台中能夠吃到，而且只有2家門市。（圖/Google評論）
▲位於台中的平祿壽司最近備受網友討論，全台灣僅在台中能夠吃到，而且只有2家門市。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

日本的迴轉壽司文化近幾年在台灣也吹起風潮，不少國外品牌陸續進駐台灣，像是壽司郎、藏壽司、HAMA壽司等等，還有本土的「爭鮮」也是憑藉便宜的售價擄獲老饕的心。然而，就有網友透露台灣還有一家也同樣來自日本的「平祿壽司」，全台灣只有在台中的2間門市，因而成為跟台中屋馬燒肉一樣的存在，成為台中獨有特色，引起廣大老饕迴響。

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最近不少影音創作者在Tik Tok貼文指出「大家吃過平祿壽司嗎？全台灣在台中只有2家分店，這次來吃的是平祿壽司松竹店，店內不僅有超過10種飲料喝到飽，且價位也不會到太貴，這次提早訂位終於朝聖到了，只開在台中有點可惜就是了」。

▲位於台中的平祿壽司有2家分店，全台灣僅有台中能吃到，成為不少人來台中朝聖必吃的迴轉壽司店。（圖/Google評價）
▲位於台中的平祿壽司有2家分店，全台灣僅有台中能吃到，成為不少人來台中朝聖必吃的迴轉壽司店。（圖/Google評價）
而各種美食部落客的影片都引起老饕廣大迴響「這家好吃！飲料喝到飽真的超佛」、「大推台中松竹店，飲料自助吧超級優質」、「去松竹店吃每個座位都有布簾遮擋，隱私度大提升」、「吃完平祿之後，都不吃其他家迴轉壽司了」、「每次經過都超多人的！只開在台中真的超可惜的，這家是我最愛的迴轉壽司」。

而仔細看平祿壽司在Google評價的表現，兩家店都擁有4.3顆星以上的水準，以迴轉壽司店來看，評價贏過許多同類型的品牌，不少吃過的食客都表示「飲料有很多種果汁，也有咖啡，食材也很新鮮」、「本來都不知道這間，朋友介紹之後才來吃，現在是我的迴轉壽司愛店」、「有吃過其他家就知道差別，雖然排隊要排超久」、「朋友大推的迴轉壽司，實際吃完真的覺得是目前台灣吃到CP值最高的迴轉壽司，飲料自助吧太讚了」。

▲今年初新落成的台中平祿壽司第二家分店「松竹店」，店內有提供飲料自助吧，打破迴轉壽司只有熱茶的既定印象。（圖/Google評價）
▲今年初新落成的台中平祿壽司第二家分店「松竹店」，店內有提供飲料自助吧，打破迴轉壽司只有熱茶的既定印象。（圖/Google評價）
事實上，平祿壽司是創業於日本仙台的平祿壽司，創立於1967年，至今已經有56個年頭，是日本歷史最為悠久的迴轉壽司，在北海道和東北等地擁有50間分店，台灣第一家是在2020年插旗於台中，第二家分店則是在今年初落成，同樣還是位於台中，全台灣只有台中可以吃到平祿壽司，成為跟台中屋馬燒肉一樣的特別存在。

平祿壽司的點餐模式跟其他家其實大同小異，就是可以在迴轉台拿壽司，或者是利用平板點餐，會有智能送餐車送達，不過最大特色還是在今年初落成的台中松竹店，店內提供高達10幾種飲料的自助吧，打破傳統迴轉壽司只有熱茶的概念，結合現代。不過要特別注意的是，只有松竹店有，而五權店則沒有飲料自助吧哦！下回到台中玩樂，又想吃迴轉壽司時，不妨可以安排朝聖一下囉！

▲平祿壽司也是可以用平板點餐，由可愛的列車送餐到座位桌邊。（圖/Google評價）
▲平祿壽司也是可以用平板點餐，由可愛的列車送餐到座位桌邊。（圖/Google評價）

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