Cheap轟《帝王條款》！校方重新發文祝賀 得獎學生：將快樂創作
桃園市某國中一年級學生以《帝王條款》為主題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，引來百萬網紅Cheap質疑是「赤裸裸的歧視」，事後Cheap卻反遭炎上，引起熱烈爭議。而學校曾在臉書PO文祝賀得獎學生，卻遭到網友出征，學生得知作品遭攻擊，心情相當低落，讓學校一度下架祝賀文。今（15）日學校重新在臉書PO文祝賀「學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」，並詳細介紹學生的創作動機與靈感，學生也發表得獎感言表示：「我將會快樂的創作下去。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名得獎國一生在112學年度全國美術比賽，漫畫類國中普通班組(含技藝班)中，以《帝王條款》為主題，畫了一名「皇帝行人」牽著一隻烏龜緩慢行走在斑馬線上。他在創作理念中提到，即使法令要求行人優先，但大家在過馬路時也應快速通過，「不能像皇帝般霸道行走」。
沒想到卻引來Chea在臉書上發文怒批，「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。
事件爆發後，校方考量到學生的心情，一度將臉書上的祝賀得獎文刪除，並出面道歉，強調會立即向師生宣導正確交通安全法律知識，尊重行人路權優先，以確保用路人安全；此外擔心學生會受影響，也將持續進行輔導。
但校方今日決定再度於臉書重新貼出祝賀文，並表示「學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作，感謝各界的關心鼓勵與指教，學校將持續努力落實推動各項教育工作」。並詳細介紹同學的創作動機與靈感，「這幅漫畫是因為近日新聞提到台灣是『行人地獄』，所以立法保護行人安全行走的權利，但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走」。
得獎學生也寫下感言，「謝謝我的指導老師在這段時間細心指導我，使我可以在比賽中奪得佳績，也要謝謝我的家人，一直肯定我的作品，我將會快樂的創作下去」。貼文曝光後引來許多網友支持，「謝謝孩子～教會大人尊重與同理」、「肯定校方重新貼文重視學生自由意志」。