林心如曾太黏蘇有朋！林志穎火大提分手 她多年後認：年輕不懂事
林心如和霍建華結縭7年多，近日她錄大陸綜藝節目和老公舊愛陳喬恩同框，似乎證明各有美好歸宿的兩女沒有疙瘩，其實霍建華也與老婆的前男友林志穎私交甚篤，彼此常交換玩車心得，林心如更曾經與林志穎一起工作，早就拋去20多年前林心如和蘇有朋走太近，林志穎不爽而提出分手的往事。
記者楊穎軒／綜合報導
蘇有朋1998年拍連續劇《還珠格格》和林心如培養好感情，不僅成為朋友，她更在記者會上表示對男方有好感，關係好到一度傳出假戲真做，惹惱當時與林心如交往3年的林志穎，盛傳正在當兵的林志穎聞訊氣得傳簡訊談分手，還寫信傳真到林心如劇組，鬧得很大，林心如多年後親口證實：「我承認那時我跟蘇有朋走得很近，分手也是難免的，只能怪年輕不懂事。」
不過這些小情小愛的過去早就隨歲月而逝，如今，林心如和蘇有朋還是演藝圈超級好朋友代表，交情長達25年，今年還一起錄實境秀，而林心如與林志穎夫妻也維持良好關係，兩人先是2006年在節目《康熙來了》同台，去年3月又一同為代言的品牌公開亮相，林志穎笑說：「（感情）那都是小時候的事情了！」
林心如透露，老公霍建華多年前因為車子的問題透過她和林志穎互換聯絡方式，後來兩男變成朋友，常常互傳訊息，甚至天天向對方問早，分享生活瑣事，感情非常好，「我先生發給他的（林志穎）訊息比發給我還要多」，兩家人也會一起看吃飯、看演唱會，根本不會尷尬。
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