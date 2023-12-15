龍俊亨4個月內「來台灣上班2次」！現身桃園機場許下34歲生日願望
韓星龍俊亨離開Highlight（前名：BEAST）前鬧過一段醜聞，於2022年重啟事業再出發。他曾於8月來台開唱，相隔4個月再來賺錢，今（15）日提早抵台，為16日的演出做準備，龍俊亨在機場見到媒體與歌迷接機，開心受訪、揮手致意之外，也許下34歲生日願望。
記者陳雅蘭／桃園報導
龍俊亨8月曾來台舉辦演唱會，時隔4個月，他返台舉辦安可場；今天下午為演唱會提前抵台，穿著紅色休閒服裝、黑色寬褲、戴著黑框眼鏡現身，原本沒有訪問環節，他聽到記者提問，也停留腳步受訪，對於再次來台感到開心，至於下週將迎來34歲生日，他公開生日願望：「希望大家都能幸福！」
龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，今年啟動海外巡迴演出。
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