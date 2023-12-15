周海媚生前最後一組照片曝光！工作人員悲吐「姐姐說她要美美的」
「最美周芷若」、香港資深女神周海媚被大陸網友爆料在北京別墅過世，死訊和闢謠貼文瘋傳1天，周媽媽12日證實周海媚前一天因為疾病急救無效去世，享年57歲，消息震驚娛樂圈。周海媚工作室今（15）日轉發女神生前拍的最後一組美照，「這是美麗的海媚姐留給大家的禮物。愛在心中，光影永存！」
記者楊穎軒／綜合報導
周海媚過世前半個月，受雜誌《銳Pioneer》邀請拍攝封面照，曝光的成品，她換穿多款華服，舉手投足、一顰一笑都散發仙氣和風韻，小編寫下：「12月11日，北京正迎來今冬初雪，天地裡素。周海媚在她最愛的北京初雪夜，溘然長逝...有幸剛剛與她完成了一次雜誌拍攝合作，這也成為周海媚生前最後的一次工作拍攝。古人說，逝世下雪，代表著逝者清淨廉潔，來生可享清福。」
小編還透露，周海媚姐工作時曾說「她要美美的」，最後盼望姐姐一路走好，網友淚水止不住，「姐姐，謝謝妳留下的美好！現在妳又可以繼續自己的地闊與天長啦」、「最後的拍攝，非常珍貴！捨不得姐姐！永遠那麼媚」、「老大總是把最美好的留給大家，一路走好，永遠愛您」、「美了一輩子」！
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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