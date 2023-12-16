2行人站斑馬線聊天！汽車「靜止1分鐘」不敢過 影片藏1關鍵戰翻
台灣的「行人地獄」交通議題持續發燒中，近日一名網友開車行經新北市永和區文化路時，停車禮讓2名站在斑馬線上的行人，但由於行人號誌是紅燈，2名行人就站在斑馬線上一邊聊天一邊等待，原PO卻因怕遭人檢舉開罰，靜止超過1分鐘都不敢通過，影片曝光後立即引起熱議。不少人認為「行人號誌」是紅燈所以可以通過，但也有人覺得遭後車檢舉反而麻煩。而根據今年6月30日新上路的《道路交通管理處罰條例》34條修正案中，不停讓行人的取締標準，是依汽車前懸或機車前輪進入行人穿越道線，並距離行人行進方向小於3公尺。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（15）日在臉書社團「爆怨公社」中貼出行車記錄器影片，只見他在14日下午1時許開車行經新北市永和區文化路，正要右轉進入文化路16巷時，他看到有2名行人站在斑馬線上，因此立即停車禮讓。沒想到，2名行人卻站在路邊對談，正要過馬路時才發現號誌已經變紅燈，因此又退回路邊，一邊聊天一邊等待。
不過，由於行人依舊站在斑馬線上，這讓原PO完全不敢開車通過，即使後方機車及對向來車都已開始移動通過，但他仍然停在原地禮讓，時間長達1分鐘直到影片結束。原PO事後也感嘆，「讓與不讓之間！補充一下，我是職業駕駛，我要靠駕照吃飯，有任何問題就不是6000元可以打發的」。
貼文曝光後，不少網友注意到影片中行人的號誌是紅燈，表示「行人號誌是紅燈，當然不用讓」、「行人號誌是紅的，你要等什麼？他如果是已經在路中間你才要讓」。但也有人直言「在台灣，不管紅燈還是綠燈，路人只要站在斑馬線上外側不要動，就能輕易的玩死汽機車駕駛了」、「雖然行人是紅燈，但若被後車檢舉，你還是要花時間申訴，麻煩」。
事實上，今年6月30日新上路的《道路交通管理處罰條例》34條修正案，就強化了禮讓行人的交通制度。禮讓行人新制包含車輛需完全靜止，讓行人優先通過；不停讓行人的取締標準，則依汽車前懸或機車前輪進入行人穿越道線，並距離行人行進方向小於3公尺。此外，臉書粉專「TCPB局長室」也曾發布《道路交通管理處罰條例》懶人包，並指出「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」。
未禮讓行人者處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰，機車維持1200元罰鍰；因而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。