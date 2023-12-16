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最美星二代暴瘦剩39公斤！韓菲分享減肥菜單　超狂模式瘦成鵝蛋臉

▲韓菲挑戰瘦身僅剩39.8公斤，大方分享減肥食譜，讓網友直呼太狂了。（圖／資料照）
▲韓菲挑戰瘦身僅剩39.8公斤，大方分享減肥食譜，讓網友直呼太狂了。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

銀色夫妻檔王中平和余皓然的20歲女兒韓菲，因為外表甜美又能創作自彈自唱，今年推出首張專輯出道，被封為演藝圈「最美星二代」，意志力堅強的她，最近挑戰飲食瘦身法減肥，體重暴瘦到僅剩39公斤，讓網友相當訝異，韓菲在Thread公布減肥食譜及近照，粉絲直呼太狂了，誇讚她很有意志力，也希望她能好好注重身體，不要減肥過頭。

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▲余皓然（右）、王中平（右）和女兒韓菲（中）。（圖／余皓然IG）
▲韓菲（中）是余皓然（右）和王中平（左）的女兒。（圖／余皓然IG）
韓菲在社群平台自嘲「我真的是怪咖吧」，起初是抱持著實驗精神，想看看自己瘦到3開頭會有何變化，加上這陣子沒什麼食欲和持續運動，決定挑戰控制體重，結果經過近1年時間，一站上體重計，只剩下39.8公斤，她曬出一張自拍近照，雖然體重減輕很多，鵝蛋臉非常清純，仍是滿滿的膠原蛋白。

▲韓菲雖然只剩39公斤，但水汪汪大眼睛和鵝蛋臉依舊仙氣爆棚。（圖 /韓菲Thread）
▲韓菲雖然只剩39公斤，但水汪汪大眼睛和鵝蛋臉依舊仙氣爆棚。（圖／韓菲Thread）
很多網友敲碗她分享減肥食譜，韓菲大方曬出瘦身菜單，與2月至今的飲食變化與體重紀錄，重點就是「吃得均衡清淡，控制一天總熱量攝取、養成運動規律習慣」，早餐會以碳水類的麵包、饅頭為主，熱量控制在350大卡，不吃午餐，但下午會喝拿鐵或無加糖牛奶類飲品替代，晚餐盡量吃蔬菜和蛋白質，會自製沙拉避開凱薩醬，加上跑步與手臂重量訓練，維持現在的好身材。

▲韓菲曬出自己的減肥方法，但強調每個人都要依身體狀況調整。（圖／韓菲Thread）
▲韓菲曬出自己的減肥方法，強調每個人都要依身體狀況調整。（圖／韓菲Thread）
從韓菲曬出的照片裡，飲食非常簡單清淡，偶爾還有輕斷食日。她表示，減肥就像念書一樣，要訂定計劃，每天付出一點努力，而且要有彈性，「只是要克制地享受，找到自己能接受的平衡，一段時間後就會發現食欲沒原先來得大，稍微帶點飢餓感比吃撐還舒服」，並強調每個人都要以自己身體優先，按照自己的身體和喜好，找出適合的減肥方法，身體健康最重要。

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