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台北馬拉松天冷急凍！復健科醫師自製「小雨衣」　重要功能曝光

▲台北馬拉松明（17）日開跑，會是濕冷的天氣，熱衷馬拉松的復健科醫師自製「小雨衣」備賽。（圖／取自台北馬拉松臉書）
▲台北馬拉松明（17）日開跑，會是濕冷的天氣，熱衷馬拉松的復健科醫師自製「小雨衣」備賽。（圖／取自台北馬拉松臉書）

記者周淑萍/綜合報導

2023年台灣年底的最後一場大型賽事「台北馬拉松」即將在本週日（12/17）開跑，根據統計吸引超過2.8萬人報名參加。但氣象預測，這波最低溫在周日（17）可能會達到「強烈大陸冷氣團」，溫度可能會到達到12度，跑者該保暖又不影響自身跑步的步伐節奏呢？同為馬拉松愛好者，週日也會上場跑台北馬拉松的原力復健科院長侯鐘堡醫師，在老婆的巧手剪裁下，自製「小雨衣」，醫師向《NOWnews》分享重要功能。

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明（16）日台北馬拉松開跑，身為馬拉松愛好者的知名復健科醫師侯鐘堡也將參與此一賽事，經驗豐富的他，已提早檢視天氣狀況，有可能會下探到10度低溫並伴隨著下雨，為了迎戰濕冷的天氣，侯鐘堡醫師在老婆的協助下自製可愛的「小雨衣」。

▲馬拉松愛好者復健科侯鐘堡醫師，為了面對明天濕冷的台北氣候，準備自製小雨衣來抗寒擋雨。（圖／翻攝侯鐘堡臉書）
▲馬拉松愛好者復健科侯鐘堡醫師，為了面對明天濕冷的台北氣候，準備自製小雨衣來抗寒擋雨。（圖／翻攝侯鐘堡臉書）
會自製小雨衣是有原因的，侯鐘堡醫師提到，根據以往經驗，起跑前，等候時間較久，有時甚至會等到半小時至1小時左右，這次台北馬清晨的氣溫可能會來到10度左右的低溫，如果只有穿跑者身上的背心上衣，可能無法抵禦寒冷，穿上自製小雨衣一來可以擋雨，且雨衣不通風的特性還能有保暖效果。看起來充滿手工感但相當實用。

想要自製小雨衣，醫師提醒一定要把多餘的的部分剪掉，像是長度修剪到膝蓋以上，袖子部分裁到手肘以上，帽子的部分則可以全部剪掉。醫師表示，除了避免因為過長影響跑步，太大件的雨衣也會讓熱氣無法散出，讓身體感覺到悶熱，而雨衣的帽子，跑步時完全沒有功用，因為跑步的時候是完全戴不住。

穿小雨衣最佳時間點，醫師自己選在起跑前5k的時候保暖，快跑到終點時會再穿上避免失溫。復健科專業的他不忘提醒跑者，跑前5~10分鐘進行動態暖身，避免運動傷害。不少人看到後忍不住大讚「專業」、「真的很可愛，好像童裝」、「太棒了！我也要來剪！」，在可愛小雨衣加持下，有人就先預祝「大破PB」。

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