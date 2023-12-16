台北馬拉松菁英選手拚巴黎奧運「達標」　長跑女神雷理莎盼能圓夢

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台北馬拉松全馬男子組項目，由肯亞好手Paul Lonyongata在2020年所創下，用時2小時09分18秒；女子組則由衣索比亞選手Alemtsehay Asifa Kasegn在2022年，用時2小時25分55秒。
半馬男子組為肯亞選手Solomon Kipyego Keter在2013年寫下，用時1小時04分48秒；女子組為我國選手謝千鶴在2017年所寫下，用時1小時15分06秒。
上一屆東京奧運出賽的選手遠遠超過預定的人數，當時設定參賽人數為80人，但最終馬拉松項目卻有106位男子選手與88位女子選手參賽。因此這次巴黎奧運世界田徑總會提高了馬拉松參賽標準，奧運達標成績男子選手為2分08秒10，女生選手則為2分26秒50，相比於東奧可說是大大拉高了標準。
今年台灣也有不少選手試圖衝擊奧運標準，包括全國紀錄保持人曹純玉（2小時32分41秒）、「黑色閃電」蔣介文（上一屆台北馬2小時25分53秒）以及田徑女神雷理莎（2小時40分54秒）。
從數字上來看，國內選手要達標，真的有很大的難度，不過選手們並未因此而喪志，雷理莎此前受訪時表示，透過科學訓練，近期將自己維持在一個不錯身體的狀態，雖然知道十分艱難，但想去奧運的心依舊相當堅定。
個人全馬最佳成績為2小時19分14秒的蔣介文上一屆的賽事在高溫的情況下，仍一路緊跟非洲選手到最後5公里，讓他信心提升不少，今年也希望在本站賽事突破成績。
雷理莎在學生時期就被譽為「天才跑者」，全中運完成女子1500公尺三連霸、並打破大會紀錄，雖然如今轉換跑道，改攻馬拉松，但她仍懷有奧運夢。
她說：「參加奧運是我國中時期的夢想，能夠再度成為專業選手，我會盡一切努力去爭取。」她也透露，其實前進奧運不一定要達標，也可透過參加金、銀標賽事，來爭取積分。她也在萬金石馬拉松跑出2小時46分24秒的成績，拿下國內女子第一名。