移工遇到「地獄處境」怎麼辦？NGO國際研討會分享經驗
移工國際聯盟（MENT）舉辦的【過水有痕：「外勞」30年/ MENT 20年國際研討會】在今（16）日於東吳大學城區部展開為期兩天的研討會，來自菲律賓、韓國、日本、印尼、越南、泰國的民間團體代表齊聚現場支持，下午場的「未竟的移工運動」講座，台灣的移工相關非營利組織分享NGO的實踐經驗。
記者賴正琳／台北報導
在「未竟的移工運動」講座上，各個民間團體分享近年都在做的活動、成功和失敗了哪些活動，以及未來將繼續努力的方向。講座一開始由天主教新竹教區社工組開場，該組織已服務移工及移民近38年，天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻表示，主要工作內容為提供移民與移工服務，內容關於安置服務、正面性質的教育和移工勞動教育，透過教會力量去幫助弱勢的移工與移民，並提供適當地協助。
來自群眾服務協會的創辦人杜光宇則幫助各層面的移工與移民，「群眾服務協會」創辦的「非營利仲介」，只跟移工收第一筆費用，後面就不會再收任何費用，並解除仲介契約改直聘；而「非營利居家服務」主要針對新住民，訓練新住民投入居家服務工作，跟關懷獨居老人結合。「我曾陪三個新住民姐妹去報名政府的居家服務班，結果我報名成功，另外三個新住民姐妹都被刷掉！非常讓人感到幽默的狀況。」杜光宇說，並說後來感覺可以成立「非營利居家服務班」，來幫助更多新住民。
而台灣人權促進會則長期關注外籍漁工的權益，秘書長施逸翔分享遠洋移工強迫勞動相關的權益爭取經驗。外籍漁工人權保障聯盟在2018年展開第一次的公開行動，近幾年都在爭取遠洋漁工的「WI-FI權益」。台灣過往有多起慘絕人寰的外籍漁工虐待事件，引起國外人權組織的關注，台灣也因「血汗漁船」問題屢遭國際社會關切、重創國家形象。
除了協助看護移工受教和爭取外籍漁工權益，也有移工團體幫助機構的看護移工解決生活難題和提供醫療保健知識，同時也有協助台灣人更了解移工的工作坊，這些團體都在今天齊聚國際研討會現場，分享移工在台灣遇到的困境和難題。