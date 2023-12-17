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日本飯店訂到2間4人房！櫃檯見「入住8人要多收費」　達人揭關鍵

▲有YouTuber一行8人到日本遊玩，結果明明訂了2間4人房，卻被拆成1間房間3人、1間房間1人的情況。（圖/取自unsplash）
▲有YouTuber一行8人到日本遊玩，結果明明訂了2間4人房，卻被拆成1間房間3人、1間房間1人的情況。（圖/取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

日前某位YouTuber一共8位一起到日本旅遊，結果他們在入住飯店的時卻遇到插曲，原先他們透過訂房網訂了飯店的2間房間，預計8人入住，結果到場之後2間4人房卻被分配成一間1人及一間3人的情況，飯店甚至懷疑他們要欺騙，要求一行人要多付錢，雙方因而起爭執。對此，部落客傑西大叔也說明可能原因，有可能是因為「人數在訂房的時候沒選對」，才有所誤會。

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日前某位YouTuber一行人共8位一起到日本出遊，他們先是透過訂房平台訂2間房間，而平台的頁面也顯示「4位成人-1晚，已選2間」，但是入住時卻被拆解成4人去分2間房，變成「1間房間3人、1間房間1人」的情況，結果一行人向飯店反應，對方態度不僅不佳，還懷疑他們是騙子，要求他們多支付26400元日幣（約6000元新台幣），所幸是最後一行人找到資訊，證明收費價格是8人的情況，飯店人員態度才180度大轉變。

▲入住日本飯店眉角其實非常多，在訂房網上面的人數選擇也有其正確選法。（圖/取自unsplash）
▲入住日本飯店眉角其實非常多，在訂房網上面的人數選擇也有其正確選法。（圖/取自unsplash）
對此事件，部落客傑西大叔指出這很有可能是訂房網「人數上面的選擇」沒有選對，但這其實是訂房平台的老問題，其介面有時會讓人產生誤會。傑西大叔也說，YouTuber可能是在輸入資料時，輸入了4人、選擇2間房，所以才會得出「1間1個人、1間3個人的結果」，但透過訂房平台訂房時，必須輸入「總人數8人，選擇2間房」才對。

至於明明在YouTuber一行人的訂房資料中，已經寫了「4位成人-1晚，已選2間」且「8位住客」的價格，那為何還會有誤會呢？傑西大叔則說，即便是4人入住2間4人房，房價區塊仍會顯示最高人數（8人），因此該數字並不等於實際預計的入住人數。

而經過《NOWnews》記者實際使用訂房網來訂房，結果發現當搜尋「4位成人-1晚」條件的時候，確實可以選擇像是4人房的房型，然後訂購兩間，形成我們遊客認知的「8人入住兩間4人房-1晚」的情況，傑西大叔透露，在其他國家或許無妨，但日本是比較嚴謹的國家，若訂了2人房、訂房寫1人入住，結果最終是2人入住，就必須花比較大的力氣解釋。

▲實際使用訂房網以「4人入住-1晚2間房」的訂法來訂，真的會變成1間3人、1間1人的情況出現，呈現遊客跟業者認知不同的問題，因此此時人數應該選擇8人，以「8人入住-1晚2房」才對。（圖/booking訂房網）
▲實際使用訂房網以「4人入住-1晚2間房」的訂法來訂，真的會變成1間3人、1間1人的情況出現，呈現遊客跟業者認知不同的問題，因此此時人數應該選擇8人，以「8人入住-1晚2房」才對。（圖/booking訂房網）
最後，傑西大叔也提供了幾個自保方法給需要利用訂房網遊客建議。

一、訂房時，每個房間是誰入住，就提供房間旅客的所有姓名。

二、複雜訂房（超過4人、2間房間以上）可與飯店聯繫確認房型。

三、一張訂單一間房間，最單純不會出錯。

四、列印房單，有助於當面有爭議時可以方便討論。

傑西大叔還提到一件非常重要的事情，那就是日本旅館業有所謂的實施規則，根據日本法條規定，外國人必須要持護照正本才能入住，影本都不行，如果沒出示還讓外國旅客入住等於飯店違法，之前有國人護照丟了不能入住，還要等警察文件才能通行，民眾可不要忘記護照要保管好啊！


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