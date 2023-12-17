愛莉莎莎同框柯文哲！觀眾「1原因」對她改觀了　柯P聲量吃大補帖

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然而在影片當中，愛莉莎莎完全跟隨柯文哲的一天行程，從早上7點開始，不論是開會、記者會、上節目還是公開演講等等，都是跟好跟滿，完整記錄下柯文哲拼選戰的一天，在影片中也訪問了民眾對於柯文哲的好奇，例如「柯文哲是不是真的仇女？」、「藍白合為何破局？」、「為什麼選吳欣盈當副手」、「柯文哲會親中嗎？」以及「選上總統後有什麼政見？」等問題。
由於愛莉莎莎本來就是非常有討論度的人物，這回發出影片之後，在PTT以及Dcard社群廣受好評，不少觀眾對她完全改觀「看到的是一個認真採訪的莎莎，沒有任何政治立場，帶領民眾認識柯文哲，這部影片真的很棒」、「佩服愛莉莎莎的勇氣，敢碰政治的YTR根本沒幾個，選舉將至，因為妳的影片我會回去投票給柯文哲」、「拍的真的非常好，網紅敢碰政治議題，先替你被出征補血」、「整部影片超用心，很多問題也是我想問柯文哲的，太精彩了」。
然而該影片截至今（17）日早上9點為止，點閱率衝破116萬，留言數逼近2萬，吸引了許多柯文哲支持者以及中間選民留言，表示會因為愛莉莎莎的影片，返鄉投票，無疑是替柯文哲聲量增添了一個「大補帖」。
對於還是遭到不同黨政光譜的支持者攻擊，愛莉莎莎也在IG發文表示「無論結果是好是壞，有的人就是值得讓你奮不顧身笨一次，無論接下來可能面對多無情的攻擊，至少我沒有愧對我的良知，我的影響力及我所擁有的一切，一起努力，就有希望」希望大家都能夠理性討論這倒數不到一個月的總統大選。