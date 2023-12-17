加油站驚見特斯拉！內行解答真相「打臉一堆人」：半路沒電才有救

愛莉莎莎同框柯文哲！觀眾「1原因」對她改觀了　柯P聲量吃大補帖

▲愛莉莎莎日前上傳新片「與柯文哲共度一天」，影片馬上登上發燒影片榜首，獲得廣大迴響。（圖/YT@愛莉莎莎）
▲愛莉莎莎日前上傳新片「與柯文哲共度一天」，影片馬上登上發燒影片榜首，獲得廣大迴響。（圖/YT@愛莉莎莎）

記者張嘉哲/綜合報導

知名百萬YouTuber愛莉莎莎在日前上傳最新影片，就是與民眾黨總統候選人柯文哲拍的共度一天影片，並表示自己的粉絲有70%都是支持柯文哲，引起熱烈討論。然而這個影片，在短短不到1天時間就衝上「發燒影片」的榜首，且點閱率也已經突破116萬，不少人認為愛莉莎莎不畏懼政治的勢力，帶領民眾更了解總統候選人私下的一面，非常值得讚許，而該影片的拍攝手法簡單明瞭，也讓柯文哲網路聲量可以說是吃了「大補帖」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛莉莎莎日前在個人頻道上傳了一部「與柯文哲共度一天」的新片，在影片當中，她也公開了自己在IG投票結果，表示自己的70%粉絲當中都是支持柯文哲的，但也坦言「這是我個人IG的數字，並不能夠代表真實的民調，只是粉絲族群大概都是25歲至35歲的年輕人」。

▲愛莉莎莎透露自己的粉絲群眾投票當中，支持柯文哲的有高達70%，不過這並不代表是實際的民調數字。（圖／愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎透露自己的粉絲群眾投票當中，支持柯文哲的有高達70%，不過這並不代表是實際的民調數字。（圖／愛莉莎莎YouTube）
然而在影片當中，愛莉莎莎完全跟隨柯文哲的一天行程，從早上7點開始，不論是開會、記者會、上節目還是公開演講等等，都是跟好跟滿，完整記錄下柯文哲拼選戰的一天，在影片中也訪問了民眾對於柯文哲的好奇，例如「柯文哲是不是真的仇女？」、「藍白合為何破局？」、「為什麼選吳欣盈當副手」、「柯文哲會親中嗎？」以及「選上總統後有什麼政見？」等問題。

由於愛莉莎莎本來就是非常有討論度的人物，這回發出影片之後，在PTT以及Dcard社群廣受好評，不少觀眾對她完全改觀「看到的是一個認真採訪的莎莎，沒有任何政治立場，帶領民眾認識柯文哲，這部影片真的很棒」、「佩服愛莉莎莎的勇氣，敢碰政治的YTR根本沒幾個，選舉將至，因為妳的影片我會回去投票給柯文哲」、「拍的真的非常好，網紅敢碰政治議題，先替你被出征補血」、「整部影片超用心，很多問題也是我想問柯文哲的，太精彩了」。

▲愛莉莎莎貼身專訪柯文哲。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎貼身專訪柯文哲一整天，讓不少觀眾對她的形象改觀。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）
然而該影片截至今（17）日早上9點為止，點閱率衝破116萬，留言數逼近2萬，吸引了許多柯文哲支持者以及中間選民留言，表示會因為愛莉莎莎的影片，返鄉投票，無疑是替柯文哲聲量增添了一個「大補帖」。

對於還是遭到不同黨政光譜的支持者攻擊，愛莉莎莎也在IG發文表示「無論結果是好是壞，有的人就是值得讓你奮不顧身笨一次，無論接下來可能面對多無情的攻擊，至少我沒有愧對我的良知，我的影響力及我所擁有的一切，一起努力，就有希望」希望大家都能夠理性討論這倒數不到一個月的總統大選。


愛莉莎莎「70%粉絲」挺柯文哲挨轟！IG不忍洩心聲：我沒愧對良知

愛莉莎莎：我的粉絲70%都支持你　柯文哲一聽神回覆殘酷現實

愛莉莎莎赴美驚見「殭屍成群」！舊金山市中心淪陷　在地人都不去

愛莉莎莎迷上男模會館「1天戰2場」！被Joeman帶壞　男友也來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞