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台灣最強景點又洗牌！新霸主「單月390萬人朝聖」　翻身贏一中街

▲新北鶯歌陶瓷博物館10月觀光人次高達390萬人，成為單月台灣最熱門的景點。（圖/鶯歌陶瓷博物館Google評論）
▲新北鶯歌陶瓷博物館10月觀光人次高達390萬人，成為單月台灣最熱門的景點。（圖/鶯歌陶瓷博物館Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣每個縣市都有不同的文化風情，景點特色也會有所不同，因此在安排國內旅遊時，都會鎖定特定地點之後再看看是位於哪個縣市，接著才安排系列城市之旅。那麼，台灣人最喜歡去的旅遊景點、最新霸主是哪裡呢？根據觀光署最新公布的10月統計當中，位於新北的「鶯歌陶瓷博物館」大翻身奪下單月冠軍，造訪人次高達390萬人，贏過表現非常穩定的熱門景點台中一中街。

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根據觀光署最新公布10月國內遊憩據點統計，位於新北的「鶯歌陶瓷博物館」，單月觀光人次衝破390萬人，比9月的冠軍屏東「林後四林平地森林園區」單月造訪人次86萬人整整多出4倍多，也贏過表現一直都很穩定的台中一中街，今年1至10月的觀光累計人數直接衝到前10名內，可謂是年底大翻身的一個黑馬景點。

▲新北鶯歌陶瓷博物館10月觀光人次高達390萬人，成為單月台灣最熱門的景點。（圖/鶯歌陶瓷博物館Google評論）
▲新北鶯歌陶瓷博物館10月觀光人次統計出爐，單月有390萬人到此造訪，也讓該景點今年1至10月總累計觀光客人數殺進前10名。（圖/鶯歌陶瓷博物館Google評論）
至於10月份第2名至第5名的景點，分別是台中「一中商圈」，單月造訪人次79萬餘人；台北「松山文創園區」，單月造訪人次74萬餘人；新北「林口三井Outlet」，單月造訪人次71萬餘人以及台中「草悟道」，單月造訪人次67萬餘人。

而探究其原因，原來是因為今年「2023台灣設計展」在10月6日至10月22日在新北鶯歌登場，其中一個主展區就是「鶯歌陶瓷博物館」，因此吸引大批人潮前往該地觀光旅遊；而在過去，「鶯歌陶瓷博物館」的單月最高造訪人次僅有14萬餘人，這次受惠於台灣設計展舉辦地，也帶動觀光潮讓更多人了解「鶯歌陶瓷博物館」，與今年舉辦燈會的「國父紀念館」有異曲同工之妙，都是因為活動而吸引許多人前來朝聖。

▲新北鶯歌陶瓷博物館是今年2023設計展的主要展區之一，帶動10月觀光人潮，單月390萬人到此參訪，成績相當驚人。（圖/鶯歌陶瓷博物館提供）
▲新北鶯歌陶瓷博物館是今年2023設計展的主要展區之一，帶動10月觀光人潮，單月390萬人到此參訪，成績相當驚人。（圖/鶯歌陶瓷博物館提供）
仔細看10月冠軍的「鶯歌陶瓷博物館」近期Google評價，不少人遊客都給予高度評價，整體有4.4顆星的高分，「門票才80元真的是超佛心，很值得來，可以去逛隔壁的三峽老街」、「建築物很特別而且有很多陶藝相關的展覽，絕對值得ㄧ訪」、「很厲害的博物館，因為設計展才來參觀，沒去過的話很推薦」、「新北市民不用錢，其他縣市民眾門票80元，非常值得來看看」。

對比上個月的排行榜，「一中商圈」仍然是相當穩定維持在第二名的位置，而第五名的「松山文創園區」衝到第三名，原本第四名的台中「麗寶遊樂度假村」，則被擠出前五名榜外，甚至被第六名的高雄「旗山老街」超車，新進榜的則是冠軍「鶯歌陶瓷博物館」以及第五名的台中「草悟道」。

▲台灣人相當喜歡去中部地區遊玩，而其中最夯的景點就是「一中商圈」，有些人稱他是「另類的夜市」。（圖／台中觀光旅遊網）
▲台灣人相當喜歡去中部地區遊玩，其中最夯的景點「一中商圈」，在10月遊客統計中仍然表現穩定，拿下第二名。（圖／台中觀光旅遊網）

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