必勝客跟肯德基拼了！「隱藏代碼」瘋傳　74元披薩爽吃：真的好飽

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而在個人披薩選擇上，第一款披薩可以選擇的是「雙拼組合」，一共有三種口味可以選；第二款披薩則是有單一口味，則有五種口味可以做選擇。不少網友看完貼文後又表示「真的好飽啊！才剛吃完肯德基又要接著吃必勝客」、「吃飽才看到這影片，存起來下次吃」、「早點滑到這影片就不用擔心中餐要吃什麼了」、「感謝分享！個人披薩兩個吃起來剛剛好！」
該優惠碼「13763」的使用期限是到明年的3月31日，喜歡必勝客的民眾不要錯過啦！小披薩吃爆吃到明年3月；而除了該組隱藏優惠碼之外，還有另一組是「23861」，是給不需要配飲料的民眾使用，同樣兩個6吋披薩只要168元，換算一個是84元，也是相當不錯的選擇。
至於最近最夯的肯德基代碼，就是這組「23951」，只要在2024年1月31日以前到肯德基點餐機上輸入，就能夠用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊，而根據官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，對比單點一顆45元來說，三折不到實在是太超值！
最後則是麥當勞的「麥當勞歡樂送」網路訂餐代碼，訂單消費滿38元，就可以輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）五項選一項買一送一，活動只到12月19日，想吃的人也要加快腳步囉！
@nicky_1111必勝客隱藏密碼來了！ 兩個比薩和玉米濃湯 汽水居然不到200元！ #必勝客 #必勝客新品 #比薩 #披薩 #速食 #優惠 #高雄美食 #高雄美食地圖 #高雄美食推薦 #tiktok美食製作人 #tiktok美食特派員 #tiktok銀牌創作者 #Nicky哥 #心動的餐廳 #vlog日記 #旅行日記 #Taiwan #pizza
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