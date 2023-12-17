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必勝客跟肯德基拼了！「隱藏代碼」瘋傳　74元披薩爽吃：真的好飽

▲必勝客最近也有隱藏代碼瘋傳，只要輸入「13763」就可用199元買到2個個人披薩以及2杯飲料或玉米濃湯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客最近也有隱藏代碼瘋傳，只要輸入「13763」就可用199元買到2個個人披薩以及2杯飲料或玉米濃湯。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣速食的優惠最大特色就是經常會有許多的「隱藏代碼」，繼日前肯德基12元蛋塔代碼瘋傳之後，必勝客這回也有一組神秘的「78元披薩」優惠碼也在網路上瘋傳，只要在官網點餐時輸入這組「13763」的話，就可以獨享兩個個人披薩以及兩瓶飲料，只要199元！真的超級划算，讓不少網友直呼「天吶！才剛吃完肯德基又要接著吃必勝客，真的好飽啊」。

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最近在Tik Tok上，又有不少美食部落客分享，這回發現的是必勝客的「隱藏代碼」，只要在2024年3月31日以前，使用官網訂餐的話，在優惠碼地方打上「13763」的話，就可以用199元的價格買到兩個6吋個人披薩以及兩罐瓶裝飲料或玉米濃湯，以官網價格單瓶飲料21元、玉米濃湯30元來算，199元扣除飲料、玉米濃湯價格之後，再除以2個披薩價錢，等於一個個人披薩只要74元！相當於是7折加送1杯飲料+1杯玉米濃湯，非常的划算。

▲在必勝客官網點餐輸入優惠代碼「13763」的話，可以用199元買到2個個人6吋披薩以及2罐飲料。（圖/必勝客官網）
▲在必勝客官網點餐輸入優惠代碼「13763」的話，可以用199元買到2個個人6吋披薩以及2罐飲料。（圖/必勝客官網）
而在個人披薩選擇上，第一款披薩可以選擇的是「雙拼組合」，一共有三種口味可以選；第二款披薩則是有單一口味，則有五種口味可以做選擇。不少網友看完貼文後又表示「真的好飽啊！才剛吃完肯德基又要接著吃必勝客」、「吃飽才看到這影片，存起來下次吃」、「早點滑到這影片就不用擔心中餐要吃什麼了」、「感謝分享！個人披薩兩個吃起來剛剛好！」

該優惠碼「13763」的使用期限是到明年的3月31日，喜歡必勝客的民眾不要錯過啦！小披薩吃爆吃到明年3月；而除了該組隱藏優惠碼之外，還有另一組是「23861」，是給不需要配飲料的民眾使用，同樣兩個6吋披薩只要168元，換算一個是84元，也是相當不錯的選擇。

至於最近最夯的肯德基代碼，就是這組「23951」，只要在2024年1月31日以前到肯德基點餐機上輸入，就能夠用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊，而根據官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，對比單點一顆45元來說，三折不到實在是太超值！

▲肯德基萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基這組「23951」的優惠碼最近超夯，可以以12元的價格購入大量蛋塔。（圖／記者蕭涵云攝）
最後則是麥當勞的「麥當勞歡樂送」網路訂餐代碼，訂單消費滿38元，就可以輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）五項選一項買一送一，活動只到12月19日，想吃的人也要加快腳步囉！

▲麥當勞在12月19日以前用歡樂送點餐的話，也可以享有6塊雞塊買一送一的優惠哦！（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞在12月19日以前用歡樂送點餐的話，也可以享有6塊雞塊買一送一的優惠哦！（示意圖／取自unsplash）

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