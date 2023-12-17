台北馬拉松3人命危、1人中風！醫示警冬天跑步「3狀況」快停下來
2023年台北馬拉松今（17）日上午登場，2萬8000名跑者在冷氣團中，頂著體感只有攝氏12度左右的低溫和寒風起跑，北市體育局今天稍早證實，由於低溫影響，出現4名跑者因生命危險緊急送醫，還有一名跑者中風倒地。對此宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，冬天跑步，「暖身、補水」是最重要的兩件事，若事前準備不充足，導致血管凝集產生血栓，會大幅增加腦部、腳部中風的危機，嚴重甚至可能面臨截肢。
記者張志浩／綜合報導
心臟內科醫師劉中平指出，規律運動有益身心健康，但較激烈的運動，也會提高心臟病發的危險。在跑步中或是結束的一小時內，參加馬拉松的選手有「百萬分之5」的心臟猝死機會，每10萬名跑全馬的選手則有一位病發的危險。 運動後發生心臟意外的原因，包括「冠狀動脈硬化導致突發性血栓」、「心臟血液供應不良」或「肥厚性心臟病變」。
劉中平說明，激烈運動可能會造成血管流速改變，血管擠壓則會造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞、形成血栓，除了腦部可能中風外，腳部出現血栓也稱為「腳中風」，會導致腳部變黑、疼痛，甚至壞死需要截肢的情況。
劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得「先穿齊保暖衣物起跑，後續再慢慢換成短袖」的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此就算冬天汗水量減少，但在進行馬拉松等長時間運動時，還是要持續補充水分。
若冬天跑步時發覺自身有以下緊急症狀，也要立刻終止運動。
1、胸口會悶、會痛，心臟突然加速：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生。
2、頭暈、眼前發黑：要小心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部，也可能是腦中風的前兆。
3、手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。