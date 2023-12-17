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天冷吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞！小心痛風炸裂　專家教5大吃法

▲強烈冷氣團發威，全台低溫有感，民眾狂吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、燒仙草取暖，專家教5招健康吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲強烈冷氣團發威，全台低溫有感，民眾狂吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、燒仙草取暖，專家教5招健康吃。（圖／記者蕭涵云攝）

家庭消費中心／綜合報導

強烈冷氣團全台有感，喜歡進補的台灣人，這陣子又開始呼朋引伴，湧進各路薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等藥膳店家大快朵頤，但專家提醒，不少民眾有痛風問題，要吃這些補品，更須提防痛風發作，應遵循這五招小技巧，以免進補同時又要擔心健康。

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第一招：主食選擇
新光醫院營養師黃詩雯表示，首先是在主食的選擇上，建議在薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等店，主食可挑白飯或冬粉，但要注意避免淋湯汁一起吃；此外，熱門必點的麻油麵線，則要注意麻油含量是否過高，建議適量攝取即可。

▲有網友分享，苦茶油麵線會讓他想起阿公，勾起眾人回憶。（圖／爆廢公社公開版）
▲麻油麵線要小心麻油含量過高，建議適量攝取。（圖／爆廢公社公開版）
第二招：鍋底挑選
其次是鍋底的挑選，建議不加酒或不含酒精，若要自行烹調，可採用半酒水烹調法；若看到濃郁的湯頭上漂浮著油脂，享用前記得將浮油刮除，以減少油脂攝取，且因濃郁的高湯含有高普林，所以要避免喝湯頭。

第三招：配料選擇
再者是對於配料的選擇，要記得3項重點：

1、少吃加工製品，以原型食材為主。盡量避開蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等食品，多挑魚肉、雞肉、豆製品等。

2、避免食用內臟類食物。因內臟屬於高普林食物，不建議食用，非要吃也只宜淺嚐。

3、料理蔬菜時，建議以清燙為主，應避免燉煮，以免吸收大量湯汁，再吃下肚會增加身體沉重負擔。

▲石研室擁有自助吧可無限享用蔬菜、火鍋料，還能自己配肉燥飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲少吃加工製品如火鍋料，可以原型食材為主。（圖／記者蕭涵云攝）
第四招：醬汁挑選
接著要注意醬汁的挑選，應避免過度濃稠，享用最原味的口感，會是最好的選擇，所以應減少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，再加入少許醬油作為替代。

第五招：飲品選擇
最後是對於飲品的選擇，建議避免飲用酒類，因酒會代謝成乳酸，影響尿酸的排泄，可能誘發急性痛風，可改搭配麥茶或其他茶飲。

黃詩雯指出，氣溫下降想溫熱食補是人之常情，但提醒用餐時不忘以上技巧，才能吃得更健康、安心。

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