天冷吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞！小心痛風炸裂　專家教5大吃法

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新光醫院營養師黃詩雯表示，首先是在主食的選擇上，建議在薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等店，主食可挑白飯或冬粉，但要注意避免淋湯汁一起吃；此外，熱門必點的麻油麵線，則要注意麻油含量是否過高，建議適量攝取即可。
第二招：鍋底挑選
其次是鍋底的挑選，建議不加酒或不含酒精，若要自行烹調，可採用半酒水烹調法；若看到濃郁的湯頭上漂浮著油脂，享用前記得將浮油刮除，以減少油脂攝取，且因濃郁的高湯含有高普林，所以要避免喝湯頭。
第三招：配料選擇
再者是對於配料的選擇，要記得3項重點：
1、少吃加工製品，以原型食材為主。盡量避開蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等食品，多挑魚肉、雞肉、豆製品等。
2、避免食用內臟類食物。因內臟屬於高普林食物，不建議食用，非要吃也只宜淺嚐。
3、料理蔬菜時，建議以清燙為主，應避免燉煮，以免吸收大量湯汁，再吃下肚會增加身體沉重負擔。
第四招：醬汁挑選
接著要注意醬汁的挑選，應避免過度濃稠，享用最原味的口感，會是最好的選擇，所以應減少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，再加入少許醬油作為替代。
第五招：飲品選擇
最後是對於飲品的選擇，建議避免飲用酒類，因酒會代謝成乳酸，影響尿酸的排泄，可能誘發急性痛風，可改搭配麥茶或其他茶飲。
黃詩雯指出，氣溫下降想溫熱食補是人之常情，但提醒用餐時不忘以上技巧，才能吃得更健康、安心。