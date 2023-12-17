電暖器一堆人吹錯！太過靠近「2種危險找上門」 專家曝正確用法
大陸冷氣團發威，全台都受到影響，而今（17）日在新北石門更出現最低溫9.4度，許多民眾待在家中也都出動電暖器來保暖。對此，台電日前也特別提醒「很多人常會將電暖器放床邊」，其實是錯的，易燃物都需要與電暖器保持1公尺以上的安全距離，也有醫師提醒，電暖器的正確吹法：「不是對人吹」。
記者潘毅／綜合報導
「陣陣低溫襲來，總讓人想多靠近電暖器一些」台電日前在粉專《電力粉絲團》上發文提醒：「但是要記得，寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，都要跟電暖器保持1公尺以上的安全距離，有些人常會將電暖器放床邊，卻沒有保持足夠的距離，就很有可能會不小心，讓棉被接觸到電暖器而起火」。
此外，由於電暖器的消耗電功率較大，應使用專用插座，避免與其他電器共用同一插座組，同時也要定時清潔電暖器，避免灰塵影響散熱以及棉絮引燃起火。
而過去胸腔暨重症專科醫師黃軒也曾提醒，家中開啟電暖器後，室內溫度並非越高越好，還需要注意到溫差，否則對身體危險性更高，「一聽到房間冷，猝死增加，大家直覺都是就把房內溫度升高，但若自家室內溫度，經常保持在23°C 以上，人可能逐漸反而會身疲力乏、容易頭暈腦漲」。
黃軒也解釋，「主要是由於在『冬天，室內外溫差懸殊太大』了，除非你完全不出門，一但外頭的溫度低於18°C ，你一進一出，容易導致很大的溫差，你要知道溫差很要人命的」，研究也顯示當溫差愈大，死亡率愈高。而且從「溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險」。
此外黃軒也提醒「大家都把電暖器對著自己釋熱，其實這是短暫取暖方式」，如果冷空氣，是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖」。