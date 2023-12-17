統神已是三寶爸！規劃「留每人1棟房＋500萬」 鄉民驚：根本慈父
知名實況主「亞洲統神」張嘉航與老婆003結婚近8年，育有3子，統神在網紅圈闖蕩多年，常常遇上大事件拉抬人氣，也被粉絲尊稱為「電競不死鳥」。近期統神也在節目中提到，自己未來打算留給孩子們「一人一棟房子，還有500到1000萬不等的金額」，完整育兒方針曝光，也引發大批鄉民討論。
記者潘毅／綜合報導
近日就有網友在PTT八卦版發文分享，日前統神在節目上聊到，會留給小孩什麼東西時，統神表示自己大概會準備「小孩一人一棟房子+500萬到1000萬左右」，但也強調：「就給這麼多，你（小孩）愛揮霍沒了就不管我的事，我已經盡了養的責任」。
這樣的育兒規劃也引發了話題，鄉民也好奇「統神這樣算是慈父嗎？」然而貼文一曝光後，不少網友大讚：「現在爸媽能給小孩一間房就前幾％了，根本亞洲慈父」、「給房就超爽了還另外給500萬，孩子算是躺著開局了，人生勝利組」、「統神財力這麼驚人嗎」、「這種開局贏過90%的人了」。
現年35歲的實況主「亞洲統神」本名張嘉航，他從2013年起開始經營遊戲實況，統神的名號，就是從他英雄聯盟內最擅長的英雄「酒桶之王」古拉格斯而取出，初期以「咭咭三比靈」、「超級蹦蛙」等暱稱叱吒台服英雄聯盟高端，更曾打上台服菁英第六名，至今都是粉絲間傳誦不止的傳奇故事。此外，統神過去也曾透露，自己已經在新竹縣寶山「有謙家園」置產。