唐從聖4刷台北馬拉松撞寒流 急奔曾國城懷抱激擁取暖
台北馬拉松今（17）日在冷颼颼的寒風細雨中登場。去年跑到15公里就抽筋的唐從聖重新站上半馬賽道，在多位跑友的開路和護送下，無傷順利完賽。沿途仍不忘搞笑逗樂選手或路邊加油民眾。跑到中途更上演飛蛾撲火招式，一躍而上跟曾國城討抱抱。回到終點後也支援曾國城在攤位幫忙煮麵，與跑友們熱情互動。
記者羅凌筠／綜合報導
曾經征戰過台南古都半馬、雲林咖啡半馬、渣打馬的從從，這次是第4次來跑台北馬，今年他特別率領多位跑友，大家在背後共同掛上一塊「完跑後城城下麵招待」的掛布，在賽道上與1萬9000名的半馬跑者共同打氣、揮汗奔跑。
唐從聖表示：「其實去年台北馬更冷，只有6度，導致我在15K就抽筋，今年我不敢大意，特別在起跑前做足熱身動作。」不過因今年起跑人潮太多，通過起跑拱門時已經超過鳴槍時間13分鐘，加上一路上與熱情民眾、跑友互動打招呼，所以完賽時間比預期長。遇到因為封路而停下來的機車騎士，他也大喊「不好意思」。
對於自己代曾國城賽道出征，唐從聖說，曾國城其實也滿想下場感受賽道氣氛，但工作太忙實在抽不出身練習，尤其這2年接連得了金鐘獎肯定，工作更是應接不暇。所以在曾國城徵召下，他自然當仁不讓下場燃燒跑步魂。唐從聖也表示，和曾國城私下經常相約打籃球、打高爾夫球，他來跑台北馬不僅是一場個人的挑戰，更是一場友誼的呼喚。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁