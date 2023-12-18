女網友再爆RJ對話紀錄！開房才說「當我今晚沒女友」 5點聲明曝
YouTuber「RJ廉傑克曼」阿傑最近被女Coser指控，稱他隱瞞有交往4年的女友，但是卻背著女友和多名女性發生關係，原本女Coser還爆料RJ的生殖器尺寸僅有8公分，讓阿傑幽默回應「一覺起來少了好幾公分…誰懂啊！」沒想到，女Coser再度發出5點聲明，並公開兩人私下對話紀錄，並且回應眾多網友的質疑問題。
記者張嘉哲/綜合報導
女Coser「Amber Lee」在阿傑回應之後，於18日晚間又再度在臉書發文，並且曬出訂房資料和雙方對話紀錄。她表示「畢竟都是大人了，我交友是尋找一段認真的關係，所以在出門前也很明確的問過阿傑有沒有女朋友，沒有才出門，結果訂好了飯店跟車票，到了現場男方才坦承有交往4年的女友」。
Amber提到，男方表示「因為跟交往4年的女友每天都一直待在一起，最近處得不好，壓力很大需要放鬆等等」甚至還說「請你當我今晚沒女友」，當下以為對方會分手才發生關係，結果事後想找男方釐清關係時，卻得到冷冷回應，讓她心生不滿。
而有網友質疑Amber是「暈船不成才出面爆料」，Amber也回應「我不會暈有女友然後技術差的男生」，強調自己是明顯要和阿傑劃清界線，「但對方說一些不著邊際的話，最後在怪罪於我傳的訊息給他壓力，我只是認真要釐清關係，大家都大人了不要浪費時間，不是每個人都跟你一樣帥可以當海王慢慢挑，所以我才會發那則情緒廢文」。
對於攻擊RJ的生殖器尺寸，Amber也為此道歉表示「事實上尺寸這件事是非常主觀的，我主觀的認定8公分很小在抱怨，是因為數據統計的平均尺寸是12至13，所以主觀認定8公分很小，並沒有針對這部分做污辱」沒有想到在自己臉書上發文抱怨，卻會引起這麼大的關注。對於Amber最新聲明回應，RJ阿傑尚未做出回應。