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冷氣團低溫強襲！全台2天「81人猝死」　身體冒5前兆快就醫

▲16、17日連兩天受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，疑似導致國人心血管疾病猝死頻傳，全台至少81人OHCA。（示意圖／Pexels）
▲16、17日連兩天受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，疑似導致國人心血管疾病猝死頻傳，全台至少81人OHCA。（示意圖／Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

16、17日連兩天受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，17日新北石門更出現全台平地最低溫攝氏9.4度，日夜溫差劇烈。而在冷氣團強襲之下，疑似導致國人心血管疾病猝死頻傳，全台至少81人OHCA（心肺功能停止），雖然死因無法判定和低溫有直接關係，但各地消防局仍呼籲大家記得做好保暖工作。此外，心臟科醫師也建議，有心血管疾病的病患、高危險因子較多的民眾，以及有胸悶、心悸等症狀的族群，都可能有猝死機率，出現5前兆就要趕緊就醫。

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《NOWnews今日新聞》先前報導天氣，受到強烈大陸冷氣團影響，新北石門17日出現全台平地最低的攝氏9.4度，玉山北峰氣象觀測站的小飛機風標更出現「凍雨現象」。17日北部和東北部的氣溫只有攝氏11至16度之間，中南部和東南部則是攝氏13至24度，日夜溫差大。 

18日白天雖然強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫略微回升，不過很快地，20日又有下一波冷氣團來襲，且會持續影響到23日，下週日至聖誕節（12月23日至12月25日）受到東北季風影響，各地早晚仍偏涼，冬季的感受相當明顯。 

▲週二下波冷氣團就接力報到，週二下半天開始影響台灣，週四、週五北部空曠地區及沿海最冷下探10度。（圖/中央氣象署提供）
▲20日下波冷氣團就接力報到，20日下半天開始影響台灣，21、22日北部空曠地區及沿海最冷下探10度。（圖/中央氣象署提供）
然而光是16、17日，全台消防局獲報內科OHCA至少有81人，其中又以台南17人最多、台北14人位居第二，年齡介於30多歲至90多歲。除此之外，根據《ETtoday新聞雲》報導，截至17日上午8時為止，雙北內科OHCA人數高達18人，且其中13人宣告不治死亡，不過天冷低溫無法判定為直接原因，死因仍有待釐清。 

此外，高市府消防局局長王志平也表示，自12月1日起至14日止，消防局協助胸悶痛疑似心肌梗塞緊急傷病患計就有51件。而台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道指出，天冷猝死的高危險族群，首先是有過心血管疾病的病患，例如心臟裝過支架、中風等患者，由於天冷對心臟負荷較大，因此先注意自己身體狀況。

第二是有較多危險因子的民眾，例如三高、抽菸或是肥胖等族群，由於天冷血壓容易升高，雖然上述族群尚未有疾病，但也最好養成在家睡前與睡醒後量血壓的習慣，若是血壓達130／80毫米汞柱，就是高血壓族群，更要特別擔心。

王宗道特別提醒，在天氣冷如果有特定症狀的族群，更要特別注意，例如只要一活動就喘不過去、胸悶，或是心悸，但休息一陣子就會舒緩，這樣的族群可能是心血管有些狀況，但由於症狀輕微而輕忽，如果突然遇到天氣變化，就可能會成為猝死的高危險族群

王宗道建議，有上述症狀的患者，如果突然發作頻率加大，例如一天出現2、3次，或是出現冒冷汗、噁心以及想吐等其他症狀，就是身體發出警訊，強烈建議要盡速就醫。

除此之外，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪也提醒，若是出現身體部位的不明水腫，例如手腳水腫等，就可能是由於心臟功能不佳，導致水分會滯留在身體部分部位，如果一遇到天冷等情況，就可能由於輕忽而發生危險。

張耿豪建議，高危險族群預防猝死最好的辦法就是保暖，尤其天氣冷就最好不要出門，也盡量不要到海邊等風大的地方，以防身體突然遇到狀況。

▲寒流、冬天、圍巾、保暖、電暖器（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲張耿豪建議，高危險族群預防猝死最好的辦法就是保暖，尤其天氣冷就最好不要出門，也盡量不要到海邊等風大的地方。（示意圖／翻攝自Pixabay）

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