今晨僅9.4度！週三冷氣團再一波「雪崩式降溫」 一路冷到聖誕節
受到強烈大陸冷氣團影響，新北石門今（17）日出現全台平地最低的攝氏9.4度，中央氣象署表示，今天水氣仍偏多，東北部、基隆北海岸及大台北山區仍有雨勢，明（18）日白天，強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫略微回升，不過很快的，週三（12月20日）又有下一波冷氣團來襲，且會持續影響到週六（12月23日），下週日至聖誕節（12月23日至12月25日），受到東北季風影響，各地早晚仍偏涼，冬季的感受相當明顯。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今日北部和東北部的氣溫只有攝氏11至16度之間，感受將持續寒冷。中南部和東南部則是攝氏13至24度，日夜溫差較大。天氣方面，由於環境水氣較多，迎風面的北部和東北部降雨機會較高，其餘地區則大致為多雲到陰的天氣。此外，沿海地區的風浪較大，有計劃前往海邊的民眾特別注意。
明天清晨，台灣仍受波強烈大陸冷氣團影響，清晨低溫寒涼。但白天之後，冷氣團逐漸減弱，白天高溫略微回升，因此明天的日夜溫差將會增大，北部和東部的氣溫落在攝氏13至24度之間，中部為攝氏14至26度，南部則為攝氏15至28度。環境水氣也將略微減少，僅迎風面的基隆北海岸和東北部地區有局部短暫雨的機會，其餘各地大致都將是晴到多雲天氣較為穩定。
下一波冷氣團將在週三下半天再次南下，且這波冷氣團將持續影響到週六，氣溫最低的時段預計在週四和週五（12月21日至12月22日），且依照目前的模式預測，下波冷氣團在週六和下週日逐漸減弱後，將很快地有另一波冷空氣南下影響。未來一週，北東部的氣溫將持續偏低，中南部則日夜溫差將較明顯，民眾務必注意保暖。