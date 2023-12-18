台積電人資沒禮貌！清大妹面試講「1句」遭刁難　掛電話放棄錄取

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結果看似沒問題的回答，台積電的人資卻表示「如果你沒有很有意願的話，可以不用勉強，這樣我們就不用浪費彼此時間」讓該名清大生非常傻眼的回應「我說我可以試試看啊」此時雙方氣氛瞬間凍結，人資才又開口說「如果你真的很想要的話，你會跟我說，我有意願，請麻煩幫我安排面試，不然我幹麻幫你把履歷傳給主管」接著又不耐煩的給了該名面試的清大生幾個選項，看是要等原職位有缺通知或者是高雄場等等。
該名清大生最後受不了台積電人資的態度，覺得非常莫名其妙回應「不用了」，然後直接掛掉電話。她表示「我今年是社會新鮮人，沒想到台灣人引以為傲的公司對待面試者都這樣（之前打去詢問其他事件，態度也是超差，轉接有沒找到人），好像要苦苦哀求才施捨你，真的有夠沒禮貌」。
貼文曝光後，不少曾在台積電面試過的職人都跳出認同「辛苦了，台積人資素質差異很大，我之前遇到的都還不錯，但我朋友遇到的就態度超差，搞得好像欠他錢一樣」、「我之前面試人資的時候因為我家網路很差，所以人資直接打市話給我，我也盡力去有訊號的地方回答問題面試，後來問她回答有沒有哪裡需要改進，結果她竟然回我『你需要改進的是妳的網路』，面試就被刷掉了」。
也有科技業人士分析「正常，因為他們要面太多人，然後都是撒網式，所以他們態度很硬，沒有在客氣，不完全是沒禮貌，純粹就是，反正一聽就知道你想不想來了，懶得跟你客氣」、「越大的公司要面試的人太多，她只要稍有感覺你不想來，就也懶得跟你廢話，清大畢業你值得更好的，祝福妳！」