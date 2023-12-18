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台積電人資沒禮貌！清大妹面試講「1句」遭刁難　掛電話放棄錄取

▲談到台灣的科技業，大家不免會想到被稱為是「護國神山」的台積電，由於薪資待遇優渥，是不少年輕人嚮往進入的公司。（圖／記者許家禎攝）
▲談到台灣的科技業，大家不免會想到被稱為是「護國神山」的台積電，由於薪資待遇優渥，是不少年輕人嚮往進入的公司。（圖／記者許家禎攝）

記者張嘉哲/綜合報導

談到台灣的科技業，大家不免會想到被稱為是「護國神山」的台積電，由於薪資待遇優渥，是不少年輕人嚮往進入的公司。然而，近日有一名清華大學畢業的女網友上網抱怨，表示自己接到台積電的面試結果的電話，沒想到與人資洽談的過程當中並不順利，只是因為自己回了一句「可以試試看」，對方卻百般刁難，讓她果斷放棄錄取機會，貼文引發廣大迴響。

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一名清華大學畢業的女網友在「Dcard」貼文指出，在非上班時間接到台積電打電話通知面試結果，結果對方人資開口表示「因為之前您面試的職位滿了，但是高雄廠還有職缺，請問你有意願嗎？」該名女網友則回覆「好啊高雄廠可以，我可以試試看」。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲一名清大女網友接到台積電人資通知面試結果，結果態度相當差，讓她當場放棄錄取機會。（示意圖／翻攝自Pexels）
結果看似沒問題的回答，台積電的人資卻表示「如果你沒有很有意願的話，可以不用勉強，這樣我們就不用浪費彼此時間」讓該名清大生非常傻眼的回應「我說我可以試試看啊」此時雙方氣氛瞬間凍結，人資才又開口說「如果你真的很想要的話，你會跟我說，我有意願，請麻煩幫我安排面試，不然我幹麻幫你把履歷傳給主管」接著又不耐煩的給了該名面試的清大生幾個選項，看是要等原職位有缺通知或者是高雄場等等。

該名清大生最後受不了台積電人資的態度，覺得非常莫名其妙回應「不用了」，然後直接掛掉電話。她表示「我今年是社會新鮮人，沒想到台灣人引以為傲的公司對待面試者都這樣（之前打去詢問其他事件，態度也是超差，轉接有沒找到人），好像要苦苦哀求才施捨你，真的有夠沒禮貌」。

▲面試被問到「何時能上班」時，千萬不要回答「一切配合公司」、「任何時間都可以」！（示意圖／翻攝自unsplash）
▲清大女學生因為回答「可以試試看」，讓台積電人資認為是勉強答應，百般刁難以及語氣不耐煩。（示意圖／翻攝自unsplash）
貼文曝光後，不少曾在台積電面試過的職人都跳出認同「辛苦了，台積人資素質差異很大，我之前遇到的都還不錯，但我朋友遇到的就態度超差，搞得好像欠他錢一樣」、「我之前面試人資的時候因為我家網路很差，所以人資直接打市話給我，我也盡力去有訊號的地方回答問題面試，後來問她回答有沒有哪裡需要改進，結果她竟然回我『你需要改進的是妳的網路』，面試就被刷掉了」。

也有科技業人士分析「正常，因為他們要面太多人，然後都是撒網式，所以他們態度很硬，沒有在客氣，不完全是沒禮貌，純粹就是，反正一聽就知道你想不想來了，懶得跟你客氣」、「越大的公司要面試的人太多，她只要稍有感覺你不想來，就也懶得跟你廢話，清大畢業你值得更好的，祝福妳！」

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