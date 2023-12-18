台灣最強評價農場公布！「打敗南投清境」超意外 遊客玩過全改觀
台灣的旅遊景點特色非常多，有大家熱愛去的主題遊樂園、森林遊樂園，也有搭配古蹟文物的老街，還有欣賞大自然鬼斧神工的風景區，當然也少不了適合全家大小的一起出遊的休閒農場！然而，台灣最受到遊客青睞的是哪個休閒農場呢？根據Google評價星等當中，是由位於新竹的「綠世界休閒農場」以4.5顆星奪冠！雖然在觀光署最新公布遊客統計當中，「綠世界休閒農場」的排名僅排名第四名，不過仍然有高度評價，不少遊客去過都對這個地方有所改觀。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「休閒農場」的類別當中，由位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」奪下第一，前10月累積造訪人數208萬餘人造訪。不過在遊客評價當中，則是由前10月累積遊客人數38萬餘人造訪、排名第四名的新竹「綠世界休閒農場」奪下冠軍，在Google評價當中斬獲4.5顆星高分，險勝南投清境農場的4.4顆星。
仔細觀看「綠世界休閒農場」的Google評價當中，遊客給出的心得感想「園區很大很多稀有動物，有些動物還能近距離觀看很有趣」、「以前都不知道這地方，結果入園發現超好玩！超多動物可以近距離接觸好棒」、「動物種類超多！最厲害的是可以近距離接觸，本來不期待的去看看，覺得值回票價」、「在地人沒來過，想說看起來很無聊，結果入園之後大改觀」、「園區很大，可以跟很多動物近距離接觸，孩子玩的很開心，比很多農場好玩」。
探究「綠世界休閒農場」受到遊客青睞的原因，是因為園區內動物種類非常多，而且有許多動物園區提供「近距離接觸」的體驗，像是民眾超愛的草泥馬、樹懶、天鵝等等，對比一般動物園只能隔著玻璃觀看，視覺上的觀感更上一層樓。
事實上，「綠世界休閒農場」是一座位於新竹北埔的生態農場，從2004年開幕至今，整個園區占地高達70公頃，是亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區。園區內分成六大主題公園，包括「天鵝湖」、「大探奇區」、「水生植物公園」、「鳥園」、「蝴蝶園」以及「生物多樣性探索區」，下回如果去膩清境農場看綿羊秀的話，也可以帶一家大小到「綠世界休閒農場」踏踏青喔！
至於昔日是台灣農場霸主的「清境農場」，雖然遊客人數被其他農場超車，但是其聞名的「綿羊秀」以及「馬術表演」仍然受到歡迎，在Google評價還是斬獲4.4顆星的高分，僅次於「綠世界休閒農場」，而根據清境農場官網說明，熱門的「綿羊秀」出演時間是例假日上午9時30分以及下午14時30分，想要朝聖的遊客也不要搞錯時間了！