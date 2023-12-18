孫生「手伸正妹胸下」挨轟吃豆腐！52秒片曝光 眾怒退追：太刻意
YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生因個性無厘頭、愛搞笑受到網友歡迎，而他也經常與網紅正妹合作拍片，近日他就與直播主姊妹花惀惀、奶糖挑戰熱門抖音「合體技」，沒想到卻在過程中遭質疑刻意摸對方胸部、吃女方豆腐。對此，他也親上火線回應「各位我不需要自肥，都是肥來自我」，更強調「合體技觸碰是難免的」。
記者賴禹妡／綜合報導
孫生昨（17）日在IG貼出影片，只見他和惀惀、奶糖挑戰抖音熱門影片「合體技」，男女面對彼此並雙手橫向抱住對方腰部，呈現「十」字姿勢，並且左右翻滾、不斷換人站立。一開始是奶糖出場挑戰，但因她體重較輕，無法承受孫生重量，因此改由惀惀上場，而惀惀和孫生失敗1次後，很快地就抓住訣竅挑戰成功，就連兩人都感到十分驚訝。
不過，卻有不少網友質疑孫生在挑戰時吃惀惀豆腐，尤其最後一幕兩人摔倒在地，孫生的手為了扶住女方，將手伸到她的腋下、胸部附近，讓部分人留言痛批「小手都看得出來在幹嘛唷」、「第一次覺得影片可以這麼噁心欸，退一退好了」、「總覺得哪裡不對」、「那個手摸得太刻意了吧」。
對此，孫生也在留言區親上火線回應「各位我不需要自肥，都是肥來自我，我們的任務目的就是一定要成功為主！合體技觸碰是難免的，好多滿腦子想有的沒的，我的天，一堆培根思維的」。此外，惀惀也現身表示「這個挑戰，整體碰觸難免，你們都想太多了！」