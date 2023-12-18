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低溫咳嗽咳不停！營養師揭「止咳食物」偏方　別碰7大NG飲食禁忌

▲連日低溫讓人咳嗽咳不停、喉嚨偏乾騷癢難耐，營養師林世航曝光「4大止咳食物」偏方，以食物緩解咳嗽情形，並提醒別碰「7大NG飲食禁忌」，防止誘發乾咳。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）
▲連日低溫讓人咳嗽咳不停、喉嚨偏乾騷癢難耐，營養師林世航曝光「4大止咳食物」偏方，以食物緩解咳嗽情形，並提醒別碰「7大NG飲食禁忌」，防止誘發乾咳。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）

記者蕭涵云/綜合報導

明又將迎接新的一波強烈大陸冷氣團南下，全台將急凍4天，連日低溫讓不少人咳嗽咳不停、喉嚨乾癢難耐，營養師林世航曝光「4大止咳食物」偏方，以食物緩解咳嗽情形，別只靠喝咳嗽藥水、吃咳嗽藥；並加碼提醒別碰「7大NG飲食禁忌」，防止惡化或誘發持續性乾咳。

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📌「4大止咳食物」偏方！緩解咳嗽情形
◾️ 蜂蜜止咳
有零星研究指出，蜂蜜可潤滑及舒緩喉嚨，並具有抗菌、抗發炎等特性，能有效緩解咳嗽、具有止咳潛力。

◾️ 生薑止咳
生薑具有薑烯醇等薑類特有植化素，能減少發炎現象、降低喉嚨腫脹，進而改善咳嗽問題；也有研究顯示，食用生薑可舒緩呼吸道肌肉，有助於緩咳、改善乾咳。

◾️ 溫水／熱茶止咳
冬季喉嚨容易乾澀、乾癢，營養師林世航建議多透過水分潤喉、維持喉嚨濕潤，也可藉溫熱茶水達到擴張支氣管等效果，以減少咳嗽問題。

◾️ 雞湯止咳
健康雞湯能補充營養、恢復體力，並藉以減輕發炎反應。

▲夏天喝溫水反而比冰水更能有效降溫。（示意圖／取自unsplash）
▲冬天多喝溫水潤喉，維持喉嚨濕潤。（示意圖／取自unsplash）
📌「7大NG飲食禁忌」！防止惡化或誘發持續性乾咳
◾️ 精緻甜食
由於甜食裡的糖，很容易刺激喉嚨、出現膩感，不只會造成喉嚨乾癢現象，可能會讓咳嗽更加嚴重、並有卡痰情形。

◾️ 油炸食物
油炸食物除了過乾、炸粉帶來的刺激以外，還通常含有較多自由基，可能出現容易引起身體加重發炎的問題，增加喉嚨咳嗽及乾癢的機率。

◾️ 辛辣食物
屬刺激性的辛辣食物，會刺激食道粘膜，更容易引起喉嚨不適，建議避免在咳嗽的時候還吃這類食物。

◾️ 高組織胺食物
由於過敏反應會加重咳嗽，所以過敏體質的人，若在咳不停狀態下，更加需要注意不要吃到過敏原、高組織胺食物，避免引發過敏反應而加重咳嗽。如：加工肉品、起司等食物，恐會增加黏液分泌。

◾️ 易碎、鬆散食物
不少餅乾、尤其中式糕餅，常會有粉狀、或薄片狀結構，在人們吞食時，可能會黏附於喉嚨而更刺激喉嚨，進而引發咳嗽問題。

◾️ 冰品、冷飲
大部分的人吃冰容易引起咳嗽、乾咳等症狀，建議低溫時候可以避免飲用冰品或冰飲，避免誘發咳嗽情形。

不過營養師林世航也提醒，目前鮮少有研究能直接證實食物與營養素的止咳效果，上述分享重點，著重於減少誘發與加重咳嗽問題；如果民眾仍持續咳嗽咳不停，建議還是要尋求專業醫師與藥師協助。

▲繼光香香雞「黃金鴨香寶」雞鴨塊有2種沾醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲喉嚨乾癢咳不停時，先避免吃油炸或辛辣食物。（圖／記者蕭涵云攝）

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