低溫咳嗽咳不停！營養師揭「止咳食物」偏方　別碰7大NG飲食禁忌

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◾️ 蜂蜜止咳
有零星研究指出，蜂蜜可潤滑及舒緩喉嚨，並具有抗菌、抗發炎等特性，能有效緩解咳嗽、具有止咳潛力。
◾️ 生薑止咳
生薑具有薑烯醇等薑類特有植化素，能減少發炎現象、降低喉嚨腫脹，進而改善咳嗽問題；也有研究顯示，食用生薑可舒緩呼吸道肌肉，有助於緩咳、改善乾咳。
◾️ 溫水／熱茶止咳
冬季喉嚨容易乾澀、乾癢，營養師林世航建議多透過水分潤喉、維持喉嚨濕潤，也可藉溫熱茶水達到擴張支氣管等效果，以減少咳嗽問題。
◾️ 雞湯止咳
健康雞湯能補充營養、恢復體力，並藉以減輕發炎反應。
📌「7大NG飲食禁忌」！防止惡化或誘發持續性乾咳
◾️ 精緻甜食
由於甜食裡的糖，很容易刺激喉嚨、出現膩感，不只會造成喉嚨乾癢現象，可能會讓咳嗽更加嚴重、並有卡痰情形。
◾️ 油炸食物
油炸食物除了過乾、炸粉帶來的刺激以外，還通常含有較多自由基，可能出現容易引起身體加重發炎的問題，增加喉嚨咳嗽及乾癢的機率。
◾️ 辛辣食物
屬刺激性的辛辣食物，會刺激食道粘膜，更容易引起喉嚨不適，建議避免在咳嗽的時候還吃這類食物。
◾️ 高組織胺食物
由於過敏反應會加重咳嗽，所以過敏體質的人，若在咳不停狀態下，更加需要注意不要吃到過敏原、高組織胺食物，避免引發過敏反應而加重咳嗽。如：加工肉品、起司等食物，恐會增加黏液分泌。
◾️ 易碎、鬆散食物
不少餅乾、尤其中式糕餅，常會有粉狀、或薄片狀結構，在人們吞食時，可能會黏附於喉嚨而更刺激喉嚨，進而引發咳嗽問題。
◾️ 冰品、冷飲
大部分的人吃冰容易引起咳嗽、乾咳等症狀，建議低溫時候可以避免飲用冰品或冰飲，避免誘發咳嗽情形。
不過營養師林世航也提醒，目前鮮少有研究能直接證實食物與營養素的止咳效果，上述分享重點，著重於減少誘發與加重咳嗽問題；如果民眾仍持續咳嗽咳不停，建議還是要尋求專業醫師與藥師協助。