網紅美國急診費近38萬！黃安爽用健保搭機治療：你能拿我怎麼辦
知名YouTuber「莎白Elizabeth」在美國懷孕出血急診，結果不幸流產，還付出逼近38萬元的天價醫藥費，讓網友瞠目結舌，紛紛讚嘆國內醫療環境好，要珍惜健保制度，不少明星如黃安、劉樂妍雖在中國發展，政治傾向明確，但都沒有中斷健保，黃安過去動心臟手術就是在台灣開刀，還嗆聲網友「我就是不棄保，你能拿我怎麼辦？」
記者江芷稜／綜合報導
61歲的黃安定居北京逾20年，經常在微博批評時政，宣揚其政治立場，引起不少爭議，一度被報導具有中國人戶籍身分，但2016年他返台就醫，被證實仍是台灣國籍，且享有健保福利，當年因心臟梗塞問題，更利用健保服務搭乘醫療專機返台開刀，幸運撿回一命。
事後媒體曝光他每個月只繳健保費749元，卻靠健保給付42萬元醫療費開刀，被酸「心在大陸，人在台灣用健保」，黃安沒有覺得羞愧，還大言不慚表示在台灣動手術很方便，因為中國開刀不容易，在北京和睦家醫院等待時，院方告知暫時無法安排醫生，至少要等一個星期，另一間安貞醫院則是沒有病床，還要等更久。
同樣遊走中國、台灣兩地的71歲演員李立群，7月因為帶狀疱疹性神經痛在杭州住院治療半個月，因入住高級病房，享受專屬服務，被謠傳住院費用高達20萬元人民幣（約88萬元台幣），最後記者深入調查，實際費用約2.4萬元人民幣（約10.5萬元台幣），害他無端遭受小粉紅怒罵「滾回台灣」，但10萬元台幣醫藥費也不便宜。
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