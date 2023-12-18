網紅RJ阿傑被控約砲劈腿「背叛4年女友」　無端扯進Joeman、阿滴

網紅美國急診費近38萬！黃安爽用健保搭機治療：你能拿我怎麼辦

▲61歲的黃安身體狀況不斷，儘管定居北京20多年，卻爽用健保搭乘專機返台治療。（圖 / 黃安微博）
▲61歲的黃安身體狀況不斷，儘管定居北京20多年，卻爽用健保搭乘專機返台治療。（圖 / 黃安微博）

記者江芷稜／綜合報導

知名YouTuber「莎白Elizabeth」在美國懷孕出血急診，結果不幸流產，還付出逼近38萬元的天價醫藥費，讓網友瞠目結舌，紛紛讚嘆國內醫療環境好，要珍惜健保制度，不少明星如黃安、劉樂妍雖在中國發展，政治傾向明確，但都沒有中斷健保，黃安過去動心臟手術就是在台灣開刀，還嗆聲網友「我就是不棄保，你能拿我怎麼辦？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網紅莎白（左）與老公Eric（右）日前宣布在美國流產痛失二寶，在醫院傻等8個小時，還換來驚人的天價急診費，直逼台幣40萬元。（圖／Eric IG）
▲網紅莎白（左）與老公Eric（右）在美國流產痛失二寶，還換來驚人的天價急診費，直逼台幣38萬元。（圖／Eric IG）
61歲的黃安定居北京逾20年，經常在微博批評時政，宣揚其政治立場，引起不少爭議，一度被報導具有中國人戶籍身分，但2016年他返台就醫，被證實仍是台灣國籍，且享有健保福利，當年因心臟梗塞問題，更利用健保服務搭乘醫療專機返台開刀，幸運撿回一命。

黃安稱自己和死神擦身過。（圖／翻攝黃安微博。2016.03.08）
▲黃安2016年利用健保給付42萬元，搭醫療專機返台開刀。（圖／翻攝黃安微博。2016.03.08）
事後媒體曝光他每個月只繳健保費749元，卻靠健保給付42萬元醫療費開刀，被酸「心在大陸，人在台灣用健保」，黃安沒有覺得羞愧，還大言不慚表示在台灣動手術很方便，因為中國開刀不容易，在北京和睦家醫院等待時，院方告知暫時無法安排醫生，至少要等一個星期，另一間安貞醫院則是沒有病床，還要等更久。

▲黃安心臟手術至少百萬元，由全民埋單。（圖／擷自黃安微博，2016.03.11）
▲親共的黃安利用健保動手術，還嗆網友「你能拿我怎麼辦？」（圖／擷自黃安微博，2016.03.11）
同樣遊走中國、台灣兩地的71歲演員李立群，7月因為帶狀疱疹性神經痛在杭州住院治療半個月，因入住高級病房，享受專屬服務，被謠傳住院費用高達20萬元人民幣（約88萬元台幣），最後記者深入調查，實際費用約2.4萬元人民幣（約10.5萬元台幣），害他無端遭受小粉紅怒罵「滾回台灣」，但10萬元台幣醫藥費也不便宜。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

網紅莎白美國流產「急診費逼近38萬」！醫院傻等8小時二寶也沒了

網紅莎白美國急診花近38萬！洪曉蕾西班牙急救「醫藥費破百萬」

黃安健康頻出狀況！眼睛才剛動完刀　又失聲無法說話：愁死我了

黃安終於承認錯誤！「一隻眼瞎掉」懺悔：今後誠實做人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞