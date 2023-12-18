王品「就饗鐵板燒」318元白飯青菜吃到飽！3大加菜優惠一次整理

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最新12月25日起將推出「法蘭克牛排雙人海陸套餐」，強打油花適中且口感佳的法蘭克牛排，佐以人氣青花椒風味調料，搭配香酥雞腿排與干貝海鮮盤；個人用餐也有「激量法蘭克牛排」單人套餐獨享6盎司牛排，或「香煎菲力牛排單人海陸套餐」可選。就饗鐵板燒還祭出「年終3大加菜優惠」犒賞消費者！
📌兩人用餐招待「麻油雙菇」加菜！
「就饗鐵板燒」招待上班族、小資族群，即日起至12月31日，不限平假日，到店消費2客單人套餐，出示FB粉專活動畫面，就贈「麻油雙菇」1份。提醒大家，雙人海陸套餐不適用喔。
📌上班族限定！台北長安東店贈「香煎日本北海道干貝」
上班族限定到台北長安東店，12月31日前特別加碼，每週一到週四的午餐時段，上班族只要憑識別證或名片，到店消費2客單人套餐，贈「香煎日本北海道干貝」1份。提醒大家，每憑證限招待乙份；雙人海陸套餐恕不適用。
📌外帶外送滿額！送「台味蘿蔔糕」
即日起至12月31日，外帶、或外送消費滿488元，就饗鐵板燒就幫加菜「台味蘿蔔糕」一份。
另外，樂雅樂餐廳自2018年起連續5年聯名「日本青森縣」，再推出全新冬季菜單，即日起至2024年2月18日，主打「日韓美食對決」，以昆布及信州味噌、菊鶴白味噌兩種味噌，熬煮青森扇貝、智利鮭魚、鮮味的文蛤與藍鑽蝦及各種當季蔬菜食材的「極鮮味噌鍋」；以及有著新鮮水果、辣泡菜、白蘿蔔與文蛤燉煮青森貝扇、醬味豬五花肉片與海鮮的「香醇菜鍋」。
並打造日本風味代表照燒醬的「和風海陸」御膳、韓式風味代表糯米辣椒醬的「韓風燒肉御膳」；及以被譽為「日本第一」的青森蘋果，設計台日聯名「焦糖蘋果珍珠鬆餅」、「鮮蘋果熱茶」等甜品與飲料。