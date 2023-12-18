非洲豬瘟叩關！一次來2種　旅客攜入豬肉製品今年首度檢出病毒

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對於這次檢出的病毒類型，獸醫研究所表示，其中一種為中國自107年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒。
獸醫研究所進一步指出，該一新基因重組型非洲豬瘟病毒是是中國於疫情爆發後、從葡萄牙引入，原本想作為疫苗的低毒力第1基因型病毒，但後來與傳統第2型病毒發生基因重組產生之全新病毒。
中國於111年首次證實新型病毒案例，之後於江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現。實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性。獸醫研究所表示，依文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因之疫苗均已證實無法防範新型非洲豬瘟病毒。
獸醫研究所強調，目前中國地區均傳出此新型病毒所引發之嚴重疫情，若一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情，而農曆新年將近，年節期間華人有送禮習慣，年節前夕是邊境查獲非法肉製品之高峰期，國人返國請勿攜帶含豬肉之畜產品與加工品，以免觸法。
獸醫研究所說明，截至今（112）年12月15日止，共檢驗1,733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自中國的檢體高達1,374件，佔比達79.3%，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%（171件），與110與111年度邊境中國肉製品陽性率9.9%與11.8%相比顯有增高之趨勢，顯示中國非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和之跡象。