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非洲豬瘟叩關！一次來2種　旅客攜入豬肉製品今年首度檢出病毒

▲農業部獸醫研究所首度於中國入境旅客攜入的豬肉製品中，檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。（示意圖／嘉義縣家畜所提供）
▲農業部獸醫研究所首度於中國入境旅客攜入的豬肉製品中，檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。（示意圖／嘉義縣家畜所提供）

記者林志怡／台北報導

農業部獸醫研究所首度於中國入境旅客攜入的豬肉製品中，檢出2種不同基因型之非洲豬瘟病毒。一種為中國自107年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒，且該種重組病毒目前於中國引發嚴重疫情。

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獸醫研究所表示，自107年自中國爆發非洲豬瘟疫情後即啟動邊境查獲非法肉製品之檢測，此次首度於來自中國入境旅客非法攜入香脆腸中同時檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。

對於這次檢出的病毒類型，獸醫研究所表示，其中一種為中國自107年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒。

獸醫研究所進一步指出，該一新基因重組型非洲豬瘟病毒是是中國於疫情爆發後、從葡萄牙引入，原本想作為疫苗的低毒力第1基因型病毒，但後來與傳統第2型病毒發生基因重組產生之全新病毒。

中國於111年首次證實新型病毒案例，之後於江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現。實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性。獸醫研究所表示，依文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因之疫苗均已證實無法防範新型非洲豬瘟病毒。

獸醫研究所強調，目前中國地區均傳出此新型病毒所引發之嚴重疫情，若一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情，而農曆新年將近，年節期間華人有送禮習慣，年節前夕是邊境查獲非法肉製品之高峰期，國人返國請勿攜帶含豬肉之畜產品與加工品，以免觸法。

獸醫研究所說明，截至今（112）年12月15日止，共檢驗1,733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自中國的檢體高達1,374件，佔比達79.3%，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%（171件），與110與111年度邊境中國肉製品陽性率9.9%與11.8%相比顯有增高之趨勢，顯示中國非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和之跡象。

▲這次檢出新基因重組型非洲豬瘟病毒的中國肉製品，農業部獸醫研究所呼籲民眾，切勿自國外帶回豬肉相關製品。（圖／農業部提供）
▲這次檢出新基因重組型非洲豬瘟病毒的中國肉製品，農業部獸醫研究所呼籲民眾，切勿自國外帶回豬肉相關製品。（圖／農業部提供）

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