鄭中基自爆曾為戲賣命增肌！單腳一踩「嘎」腳骨裂開傷勢曝

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鄭中基7年前來台攻蛋，剛好碰上拍攝電影，需要在短期內增重，導致身體狀況不太OK，因此感冒，讓他在開唱時狀態不佳，他受訪時回憶當時情況，因為增肌所以不能跑步、運動，非常影響身體狀態，唱歌也連帶受影響，而且因為從來沒有過身體這麼重，光是走過來走過去都能讓他喘大氣。
鄭中基分享，有一次在彩排時，因為忘記身體很重，他在桌上跳來跳去，還踢對手，沒想到單腳落地時，竟然骨頭中間裂開，「我自己聽到身體發出『嘎』一聲，照X光沒事，隔天照核磁共振才發現骨頭裂掉了，就是身體太重的問題。」結果因此休養了1、2個月，身體還沒完全恢復就繼續拍攝，只能用替身替他走路，武打的部分則是留到最後，幸好當時的傷勢已經完全復原，沒有留下什麼病根。
鄭中基不只在樂壇廣為人知，在電影圈也很積極耕耘，2012年他演出電影《低俗喜劇》，還拿下第49屆金馬獎「最佳男配角」，以及第32屆香港電影金像獎「最佳男配角」；而他演出、今年上映的電影《年少日記》，總共入圍第60屆金馬獎5項大獎，該片鄭中基演出男主角病危的爸爸，精湛演技令人印象深刻，而從鄭中基願意為電影賣命增胖，完全可以看出他對電影的熱忱與喜愛。
李玟猝逝 鄭中基心疼她身上發生太多事情
此外，同為香港人的鄭中基，與今年7月離世的歌手李玟，過去在台灣發展曾見過面，談到李玟猝逝，鄭中基透露當下得知消息時，只覺得怎麼會想不開，後來才知道原來在李玟身上發生那麼多事情，「非常可惜，她唱歌真的很好，表演也非常好。」
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