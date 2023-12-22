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鄭中基自爆曾為戲賣命增肌！單腳一踩「嘎」腳骨裂開傷勢曝

▲鄭中基先前為了拍戲賣命增重，不僅因此影響健康，還曾受傷，腳骨裂。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭中基先前為了拍戲賣命增重，不僅因此影響健康，還曾受傷，腳骨裂。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／專訪

鄭中基將於明年3月9日、10日在台北小巨蛋舉行「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」，而他日前來台灣舉辦記者會時，透露對於7年前在台北小巨蛋開唱時的狀態不佳深感自責，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時，進一步表示當年因為同時在拍戲，讓身體狀況不好，還因為賣命增肌，導致拍戲時受傷，骨頭裂開的受傷經驗。

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短期賣命增重　鄭中基身體吃不消

鄭中基7年前來台攻蛋，剛好碰上拍攝電影，需要在短期內增重，導致身體狀況不太OK，因此感冒，讓他在開唱時狀態不佳，他受訪時回憶當時情況，因為增肌所以不能跑步、運動，非常影響身體狀態，唱歌也連帶受影響，而且因為從來沒有過身體這麼重，光是走過來走過去都能讓他喘大氣。

▲ 鄭中基Play it again 世界巡迴演場會台北站。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）
▲鄭中基2017年來台開唱時，剛好為了拍戲增重。（圖／記者陳明安攝）
鄭中基分享，有一次在彩排時，因為忘記身體很重，他在桌上跳來跳去，還踢對手，沒想到單腳落地時，竟然骨頭中間裂開，「我自己聽到身體發出『嘎』一聲，照X光沒事，隔天照核磁共振才發現骨頭裂掉了，就是身體太重的問題。」結果因此休養了1、2個月，身體還沒完全恢復就繼續拍攝，只能用替身替他走路，武打的部分則是留到最後，幸好當時的傷勢已經完全復原，沒有留下什麼病根。

鄭中基不只在樂壇廣為人知，在電影圈也很積極耕耘，2012年他演出電影《低俗喜劇》，還拿下第49屆金馬獎「最佳男配角」，以及第32屆香港電影金像獎「最佳男配角」；而他演出、今年上映的電影《年少日記》，總共入圍第60屆金馬獎5項大獎，該片鄭中基演出男主角病危的爸爸，精湛演技令人印象深刻，而從鄭中基願意為電影賣命增胖，完全可以看出他對電影的熱忱與喜愛。

李玟猝逝　鄭中基心疼她身上發生太多事情

此外，同為香港人的鄭中基，與今年7月離世的歌手李玟，過去在台灣發展曾見過面，談到李玟猝逝，鄭中基透露當下得知消息時，只覺得怎麼會想不開，後來才知道原來在李玟身上發生那麼多事情，「非常可惜，她唱歌真的很好，表演也非常好。」

▲鄭中基專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭中基當年為了拍戲增重，還因此受傷骨裂。（圖／記者陳明中攝）



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