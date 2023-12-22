鄭中基專訪／愛慕者狂追女兒！情歌王子超淡定：很多事太太都不知

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51歲、育有一雙兒女的鄭中基分享教育孩子的方法，他自認不算是個「嚴父」，「我會跟他們講道理，當然皮的時候會罵，但我不會幾點叫他們去做什麼，我喜歡讓他們去找他們的興趣。」他透露，在疫情期間因為待在家裡的時間多，所以比較常參與孩子的生活，現在工作多了，大部分都交給太太管教。
鄭中基大女兒喜歡唱歌，談到會不會讓女兒進入演藝圈，鄭中基大方的說：「這個看她自己，不確定她會喜歡（唱歌）多久，希望可以一直喜歡下去，如果她換興趣，無論是唱歌、跳舞、演戲我都支持，她喜歡打籃球也OK。」
事實上，鄭中基的爸爸鄭東漢過去是金牌大風唱片公司總裁，還曾是寶麗金亞洲太平洋區總裁，中中機自小就喜歡唱歌，在1996年推出首張專輯《左右為難》，就是由寶麗金唱片公司發行，其中專輯同名歌曲，即是與張學友合作，讓該曲一推出就讓鄭中基爆紅，鄭中基走紅後，一連之後好幾張專輯都是寶麗金唱片公司發行，可以說當年鄭東漢為了鄭中基出道，同樣也是不遺餘力。
女兒超受歡迎 鄭中基天天聊天藏祕密
如今女兒已經12歲了，被問到會不會擔心女兒太受歡迎，鄭中基表示不會，接著笑著爆料，「她跟我說有喜歡她的男生，每天買飲料給她。」但女兒似乎目前對談戀愛沒興趣，鄭中基提到，每天睡覺前都會與女兒聊天，「放得很輕鬆去聊天，講滿多的，很多事情連我老婆都不知道。」
投資百萬港幣成立「機動兵工廠」 培育新人不遺餘力
此外，鄭中基日前成立了「機動兵工廠」培訓新人出道，他提到，這個「機動兵工廠」算是選秀，選出一些新人，「一開始（投資）不到100萬港幣，做下來已經破了100萬，這些新人陸續參與一些演出，像是連續劇、電影，很多都已經在拍了。」而之所以會萌發想要成立「機動兵工廠」的初衷，他透露是想到出道自己20幾年來，得到很多東西，應該要在這個圈子做一些事情，能夠做的是就是把會的東西給新人，希望他們用得到。」
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