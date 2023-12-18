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一票人「超想刪LINE」！關鍵原因曝光　上班族掀共鳴：下班就不看

▲隨著科技的不斷進步，現代上班族的手機中，一定都有著通訊軟體 LINE ，用來與公司、同事進行聯繫，但這樣的演進，也讓上下班的界線變得模糊。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲隨著科技的不斷進步，現代上班族的手機中，一定都有著通訊軟體 LINE ，用來與公司、同事進行聯繫，但這樣的演進，也讓上下班的界線變得模糊。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅／綜合報導

隨著科技的不斷進步，現代上班族的手機中，一定都有著通訊軟體 LINE ，用來與公司、同事進行聯繫，但這樣的演進，也讓上下班的界線變得模糊。近期就有上班族表示，自己非必要絕不會開LINE，原因曝光更讓一大票「高敏族群」認同表示：「之前就決定刪LINE了」。

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一位上班族在論壇PTT上發起討論，表示自己平時除了跟長輩問安、報平安之外，其餘時間非必要都不會開　LINE ，偶爾還會切掉網路，享受屬於自己的清淨時光，她也坦言「本身是高敏感族群，常常共振別人的感受或是發現對方沒有發現的情緒，需要獨處時間恢復能量」，自己不像現代人，可以手機不離身。

▲原PO有朋友每次傳訊息以後就會「狂收回」，讓她有些傻眼，貼文一出，眾人也愣住直呼「看了超不爽」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲近期就有上班族表示，自己非必要絕不會開LINE，原因更讓一大票「高敏族群」直呼有同感。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文發出後，一票「高敏感族群」鄉民也被釣出表達認同「同為高敏族群，討厭LINE+1」、「現在工作都在用，真的很討厭」、「下班就不看」，甚至還有人驚曝「LINE刪掉了，都用Gmail內建傳訊功能」、「從沒在用LINE，頂多工作偶爾看一下」。

什麼是高敏感族群

余佳容心理師日前在粉專上分享，高敏感族群（Highly Sensitive People）這個概念由伊萊恩．阿倫（Elaine Aron）提出，這類人天生感官及情緒洞察力較一般人敏銳，所以相對容易受外在刺激影響，需要更多的自我照顧與情感認同。

這類人或許會常常容易聽到別人說「是你想太多了」，「又沒怎樣，幹嘛大驚小怪？」的類似言論。感覺自己總是比別人更多慮一些，收到負面評價或情緒也會相對難以承受，如果有這樣的狀況，其實並不是抗壓性低，而是屬於高敏感族群的一份子。

余佳容也整理高敏感族群主要4特徵，供民眾參考判別：

對環境敏感：高敏感人對環境中的刺激，如噪音、光線、氣味等，更為敏感，可能容易受到這些刺激的影響，可能會因為夜晚的光線睡不著，也可能聞到一些別人沒有察覺的氣味。

思考入微：高敏感人傾向於深入思考，對複雜的問題和情感更為敏感，會發覺許多一般人沒想到的細節，有時候也會有過度處理資訊的傾向。

強烈的同理心：高敏感人有較高的同理心，更容易體察他人的情緒，因此能夠更好地理解他人的感受和需求，具有較強的同理心。

情感反應強烈：由於對外界的刺激較為敏銳，高敏感族群對於事件及情緒的反應也較強烈，可能會較注重細節、更愛哭、更多慮等等。

▲打字、傳訊息、通訊軟體（示意圖／Pexels）
▲當休假時收到了來自職場的訊息，你會選擇忽略還是回應呢？（示意圖／Pexels）
此外，《NOWnews今日新聞》日前也曾進行「職場人加班壓力大調查」，發現近1年中，有64.8%的民眾曾在下班後或假日接獲公司以電話、網路、手機App或LINE等任何形式交辦工作。進一步詢問民眾是否會秒回工作訊息，有61.68%表示不一定／看狀況，緊急事情才處理；26.17%下班後仍隨時關注工作訊息；12.15%認為下班後是自己私人時間，不會回工作訊息，將工作、私人時間界線劃分清楚，避免壓力累積成常態。


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