一票人「超想刪LINE」！關鍵原因曝光　上班族掀共鳴：下班就不看

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貼文發出後，一票「高敏感族群」鄉民也被釣出表達認同「同為高敏族群，討厭LINE+1」、「現在工作都在用，真的很討厭」、「下班就不看」，甚至還有人驚曝「LINE刪掉了，都用Gmail內建傳訊功能」、「從沒在用LINE，頂多工作偶爾看一下」。
❓什麼是高敏感族群
余佳容心理師日前在粉專上分享，高敏感族群（Highly Sensitive People）這個概念由伊萊恩．阿倫（Elaine Aron）提出，這類人天生感官及情緒洞察力較一般人敏銳，所以相對容易受外在刺激影響，需要更多的自我照顧與情感認同。
這類人或許會常常容易聽到別人說「是你想太多了」，「又沒怎樣，幹嘛大驚小怪？」的類似言論。感覺自己總是比別人更多慮一些，收到負面評價或情緒也會相對難以承受，如果有這樣的狀況，其實並不是抗壓性低，而是屬於高敏感族群的一份子。
余佳容也整理高敏感族群主要4特徵，供民眾參考判別：
對環境敏感：高敏感人對環境中的刺激，如噪音、光線、氣味等，更為敏感，可能容易受到這些刺激的影響，可能會因為夜晚的光線睡不著，也可能聞到一些別人沒有察覺的氣味。
思考入微：高敏感人傾向於深入思考，對複雜的問題和情感更為敏感，會發覺許多一般人沒想到的細節，有時候也會有過度處理資訊的傾向。
強烈的同理心：高敏感人有較高的同理心，更容易體察他人的情緒，因此能夠更好地理解他人的感受和需求，具有較強的同理心。
情感反應強烈：由於對外界的刺激較為敏銳，高敏感族群對於事件及情緒的反應也較強烈，可能會較注重細節、更愛哭、更多慮等等。
此外，《NOWnews今日新聞》日前也曾進行「職場人加班壓力大調查」，發現近1年中，有64.8%的民眾曾在下班後或假日接獲公司以電話、網路、手機App或LINE等任何形式交辦工作。進一步詢問民眾是否會秒回工作訊息，有61.68%表示不一定／看狀況，緊急事情才處理；26.17%下班後仍隨時關注工作訊息；12.15%認為下班後是自己私人時間，不會回工作訊息，將工作、私人時間界線劃分清楚，避免壓力累積成常態。