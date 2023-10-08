國慶連假後財報季登場！台股4Q首週收紅　法人看好4布局方向

上班不苦NOW／6成5民眾下班LINE不停！可不讀不回嗎、怎樣算加班

▲6成5民眾下班仍收到工作訊息，遇到隱形加班的議題，專家透露，只有交辦工作才算加班，並呼籲企業要有專用通訊軟體。（示意圖／取自unsplash）
▲6成5民眾下班仍收到工作訊息，遇到隱形加班的議題，專家透露，只有交辦工作才算加班，並呼籲企業要有專用通訊軟體。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

數位科技大舉入侵勞工的下班時間，後疫情時代這樣的狀況更為普遍，很多企業認為勞工居家也能工作，會隨時隨地以Email、簡訊、通訊軟體交辦工作，讓勞工一直處於待命狀態，上下班時間的界線也變得更模糊，《NOWnews今日新聞》日前進行網路民調就顯示，近6成5民眾下班仍接獲公司以電話、LINE、網路等交辦工作，3成6每月的「隱形工時」為1至5小時。專家表示，下班收到工作訊息，因而展開工作才算加班，並呼籲企業要有專用的通訊軟體，將公、私領域切割清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近6成5民眾下班LINE不停
《NOWnews今日新聞》日前進行「職場人加班壓力大調查」，發現近1年中，有64.8%的民眾曾在下班後或假日接獲公司以電話、網路、手機App或LINE等任何形式交辦工作。進一步詢問民眾是否會秒回工作訊息，有61.68%表示不一定／看狀況，緊急事情才處理；26.17%下班後仍隨時關注工作訊息；12.15%認為下班後是自己私人時間，不會回工作訊息。

至於民眾平均每月花多久時間處理下班後交辦工作？46.73%為1小時以下、36.45%為1至5小時、8.41%超過15小時、7.48%為5至10小時。

「隱形工時」為疫情後遺症、公司不該濫用責任制
1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，「隱形工時」的議題在疫後成為常態，可說是「疫情後遺症」，許多公司對於員工在家也能工作，習以為常，經常會在下班或休假期間傳LINE交辦工作，導致勞工的上下班時間不明確、公私領域界線模糊。

曾仲葳指出，另外，許多公司會濫用責任制，讓上班時間無限延長，但責任制其實是為了特殊產業及狀況，得以有彈性的工時，才能使用，依據《勞基法》第84之1條規定，須為監督、管理人員或責任制專業人員，監視性或間歇性之工作，其他性質特殊之工作，才能由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假等，但台灣很多公司都濫用責任制，隨時傳訊交辦工作，甚至以責任制為由，不給加班費，呼籲上班族要捍衛自己權益，保留打卡、LINE訊息等證據，檢舉工作超時違規的雇主。

主管下班敲我　可不讀不回嗎？
依據《勞動基準法》第32條、第39條等規定，勞工只有在表定的上班時間內，有提供勞務的義務，下班或休假期間若要勞工提供勞務，必須經過工會、勞資會議或勞工同意，若未徵得同意，雇主不得強制加班。

也就是說，下班時間，公司仍不斷用LINE、簡訊等交辦工作，勞工可以不同意加班、不予理會，若被公司逼迫，勞工有權向當地勞工局提出檢舉；另外，雇主若徵得勞工同意加班，自然就該給加班費，於休假日工作者，工資甚至要加倍發給。

主管下班敲我　算加班嗎？
104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，勞動部曾經函釋過，雇主如有於工作時間以外，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，仍應認屬工作時間，並受勞動基準法有關工資、工作時間、休息、例休假規定之規範，也就是說，勞工在下班後或休息時間收到老闆交辦工作，是可以依法申請加班費，雇主不得拒絕。

鍾文雄說明，但老闆若只是透過通訊軟體詢問工作進度、確認工作事項等，不會用到下班時間額外工作，就不算加班；若收到指令、因而展開工作，才算加班。

樣態一：老闆LINE我，會議提前到明天，今天晚上能否幫我趕報告？

答：算加班。因為完成報告必須用到下班時間。

樣態二：老闆LINE我，今天上班交辦的案子進度到哪了？

答：不算加班。因為只是確認進度，不會用到下班時間額外工作。

鍾文雄提醒，勞工若於工作場域外應雇主要求提供勞務，可自行記錄工作的起迄時間，輔以對話、通訊紀錄或完成文件交付紀錄等佐證，送交雇主補登載工作時數，雇主應依法補登工時並給付工資（含延時工資或休假日出勤工資）。

主管下班敲我　加班費怎麼算

一般月薪制的上班族，通常週一至週五為工作日，週六為休息日，週日則為例假日。

工作日加班：延長2小時以內者，按平日每小時工資額加給3分之1以上；再延長在2小時以內者，按平日每小時工資額加給3分之2以上。

休息日加班：工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上；工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。

國定假日及特別休假出勤：假日當日工資照給外，再加發1日工資。

例假出勤工資：沒有天災、事變或突發事件，雇主不得使勞工於「例假」出勤，若有前述狀況，使勞工出勤者，該日應加倍給薪，並給予勞工事後補假休息。

鍾文雄表示，勞動部有提供加班費試算系統，1955專線則提供勞動契約、工資、工時等相關諮詢服務，若發生勞資爭議，將會協助轉介保障的權益並提供法律扶助資訊；另外，他建議公司使用Teams這類企業專屬的通訊軟體，與員工私領域的LINE、WhatsApp、FB等通訊軟體有所區隔，並規定只有上班期間或下班遭遇緊急狀況才能使用，主管要詢問工作相關事項、交辦工作，都只能在公司的通訊軟體進行，如此就不會干擾到員工的下班時間，若有加班情形，也方便人資查找紀錄。

上班不苦NOW／近3成民眾工時逾10小時　過勞這樣測、自救看這邊

國慶日出勤拿雙倍薪！連假這2天出勤也有加班費　勞動部算給你看

加班費這樣給！強迫換補休、只用底薪算都不行　提早到班也要給錢

小犬颱風來了！18縣市停班停課　薪水怎麼算、跨區上班規定一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞