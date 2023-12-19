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路跑／唐從聖四刷台北馬拉松　揮別去年抽筋陰霾、今年無傷完賽

▲從從率領一票跑友應援，在賽道上幫選手們加油打氣，也幫城城吆喝跑友來吃麵。（圖／台北馬拉松提供）
▲從從率領一票跑友應援，在賽道上幫選手們加油打氣，也幫城城吆喝跑友來吃麵。（圖／台北馬拉松提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台北馬拉松落幕，去年跑到15公里就抽筋的唐從聖重新站上半馬賽道，在多位跑友的開路和護送下，無傷順利完賽。沿途仍不忘搞笑逗樂選手或路邊加油民眾。跑到中途更上演飛蛾撲火招式，一躍而上跟曾國城討抱抱。回到終點後也支援城城在曾拌麵攤位幫忙下麵，與跑友們熱情寒暄互動。

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曾經征戰過台南古都半馬、雲林咖啡半馬、渣打馬的從從，這次是第四次來跑台北馬，今年他特別率領多位跑友，大家在背後共同掛上一塊「曾拌麵幫跑者加油、完跑後城城下麵招待」的掛布，形同好友曾國城拌麵品牌的親善大使，在賽道上與1萬9000名的半馬跑者共同打氣、揮汗奔跑。

從從表示：「其實去年台北馬更冷，只有6度，導致他在15K就抽筋，今年他不敢大意，特別在起跑前做足熱身動作。」不過因今年起跑人潮太多，通過起跑拱門時已經超過鳴槍時間13分鐘，加上一路上與熱情民眾、跑友互動打招呼，所以完賽時間比預期長。還有路邊的加油團民眾看到他，也熱情遞上一份能量補給，讓從從大呼感動。遇到因為封路而停下來的機車騎士，他也大喊「不好意思」。有一對情侶檔跑友，男友跑衣上直接寫「請為我旁邊的初半馬加油！還有兩位遠從日本來台參賽的跑友扮裝成茄子造型，背上寫著「感謝台灣對311的幫助」，體力豐沛正能量滿滿的從從也都不吝給予打氣鼓勵或致意感謝。

不少路邊加油的民眾猛然看到從從眼前飛奔而過，不免驚呼連連。從從三不五時跟加油民眾擊掌，擊一擊手上還居然多出一包補給品，看到有一些跑友跑不動改用走的，從從也從路邊看到的打氣標語現學現賣，對著跑者們加油大喊：「自己報的名，含淚也要跑完！」

對於自己化身城城在賽道上的親善大使，從從說，城城哥其實也蠻想下場感受賽道氣氛，但工作太忙實在抽不出身練習，尤其這2年接連得了金鐘獎肯定，工作更是應接不暇。所以在城城徵召下，他自然當仁不讓下場燃燒跑步魂。

從從也表示，和城城哥私下經常相約打籃球、打高爾夫球，他來跑台北馬不僅是一場個人的挑戰，更是一場友誼的呼喚。

從從表示，平時就會與三五好友一起參加各地的路跑賽事，熱血運動過後，不但提升體力與肺活量，更使思路暢通、創意源源不絕，讓自己面對多變繁忙的演藝工作更加得心應手。從從也強調，路跑不僅僅是運動，更是一種態度。透過每一次的長跑，挑戰體能極限，使自己累積的壓力得以釋放，以及萌發對生命的敬畏態度，也激發追求卓越的渴望。因此他也很鼓勵自己周遭親友或工作夥伴，都能一塊加入跑步的行列。

因為工作領域涵括詞曲創作、舞台劇、模仿秀及編導等全方位演藝表演事業，唐從聖對於自己在螢光幕前游刃有餘的表現，他表示，是透過跑步強化了他的身體素質，讓他在繁忙快節奏的演藝生活中找到平靜安定的力量，保持正面思考，每一次的路跑過程，他也時刻提醒自己不忘初心堅持到底。

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