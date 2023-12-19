遭酸「風向翻轉不發聲」！阿滴出面回應了 重新上架返鄉投票影片
2024總統大選到數不到一個月，選戰進入白熱化的階段，而近日百萬YouTuber愛莉莎莎上傳了「與柯文哲共度一天」的影片之後，造成廣大迴響，讓不少網友想起在2020年時，同樣也是百萬YouTuber的「阿滴」曾號召眾多YouTuber一起拍攝「返鄉投票」影片，但今年卻沒有再出現呼籲，在PTT、Dcard社群引起熱烈討論。對此，阿滴也做出回應，除了重新上架返鄉投票影片之外，也表示「我的想法一直都一樣」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧4年前2020年總統大選時，當時網紅阿滴號召28名YouTuber一起拍片，不計算重複的情況下，粉絲人數加總超過2000萬人，以幽默風趣的手法呼籲大家要返鄉投票，連當時競選連任的總統蔡英文都有分享該影片，引起了廣大迴響。
不過在2024年總統大選將至，盛況不再，網紅們不再觸碰政治議題，但其實也沒有人有批評或者指責，而直到愛莉莎莎上傳了「與柯文哲共度一天」的影片之後，突然在PTT、Dcard等社群，一連好幾天有人發文詢問「阿滴應該要出來呼籲投票了吧？」等惡意討論的文章。
但其實說到底，當時的返鄉投票影片當中，沒有任何一位創作者呼籲要投給哪個政黨或者候選人，就也跟愛莉莎莎一樣在片尾呼籲大家要出來投下「神聖的一票」，但在2024總統大選，網紅們選擇不在呼籲時，卻被部分網友解讀成「是不是覺得風向不對不敢出來」、「不敢碰政治了，風向不太對勁」等等。
對此，阿滴重新在日前上架了2020年返鄉投票影片，並且表示「我的想法一直以來都一樣，就是鼓勵大家返鄉投票。2024年也一樣，希望每一位有投票權的人，把握並行使自己的公民權利，1月13希望大家一起去投出心中理想的一票」，期許觀眾「每四年可以來複習一次這支影片」。
不少觀眾也回去朝聖影片表示「四年前我沒有投票權！這次總統大選我終於可以投票了，感謝阿滴還是願意挺身而出」、「返鄉投票這種事情自己做主，一直要阿滴出來表態的人，真的是為黑而黑，支持阿滴！」、「謝謝阿滴願意重新上架影片，一定會去返鄉投票」。