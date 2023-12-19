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最新詐騙手法又來了！開箱民宿「寫心得賺4000元」　暗黑流程公開

▲最近網路上又流傳最新詐騙手法，只要評測民宿並且撰寫心得，就能賺到2000至4000元的酬勞。（示意圖/取自unsplash）
▲最近網路上又流傳最新詐騙手法，只要評測民宿並且撰寫心得，就能賺到2000至4000元的酬勞。（示意圖/取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

現在年輕人總是希望能夠多賺一點讓生活品質更好，因此都會去找兼差或者是自己接文案來增加收入，但是科技世代，詐騙手法不斷更新！那可就真的要非常小心了。近日有網友分享自己想要面試「評測民宿」的工作來賺外快，但是其中有非常多詭異之處，讓她上網請益，沒想到就釣出不少網友識破手法，指稱這也是詐騙的一種！

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一名網友在PTT貼文指出「最近被廣告推播到一個評測民宿可以賺外快的廣告，順勢點進去了解，就有跟民宿業者的小編有初步的面試」可以看見截圖，工作內容是測試民宿各項設施、評比環境衛生及舒適度，其中還聲稱會補貼「交通補助」以及「住宿費用」，事後只要撰寫200字左右的心得，就可以領取2000元至4000元的薪資。

但是奇怪的是，該網友通過初步面試之後，又被轉到另一個團隊的領班做「試用期考核」，而考核的內容充滿問號，寫著「和你說明線上出缺勤簽到是和開箱民宿無關的考核喔！主要是對你的工作態度和出勤率做考核」，然後表示「要在特定時間完成簽到30次就能領取工資」等，讓該網友傻眼表示「考核內容跟民宿體驗一點關係也沒有，我開始拒絕工作後，他們又一直解釋挽回，感覺這就是詐騙吧？」

▲該網友通過初步面試之後，突然又迎來另一個考核，只要線上簽到就可以領到工資！讓她感到非常奇怪。（圖/PTT）
▲該網友通過初步面試之後，突然又迎來另一個考核，只要線上簽到就可以領到工資！讓她感到非常奇怪。（圖/PTT）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「這真的就是詐騙....想一下有什麼簽到就能領錢的工作嗎？」、「在養人頭帳戶，一下就看穿了」、「詐騙手法真的是越來越多.....」而也有知情人透露「這種在發出薪資的時候就會出狀況，例如工資3000轉15萬給你，請你幫忙匯回去差額，造成你的不便多賠你2000，匯14萬5000給公司就好，不久後你直接成為警示戶，恭喜成為詐欺幫助犯，千萬別碰這種來路不明的求職！」

事實上，該種詐騙手法，近日在臉書社團「網路詐騙大小事」當中，也有人提出同樣的疑問，而且民宿業者也是同一人。《NOWnews》記者實際查看後發現，該帳號是所謂「灰色盾牌」的LINE社群帳號，也就是任何人都可以輕鬆申請的社群，是沒有經過任何認證效應的，民眾如果看到這種帳號，首先應該查核「是否有這個企業、商家真實存在」，可以致電確認帳號是否真的是商家營運。

▲LINE的官方社群帳號如果出現「灰色盾牌」的圖案，這表示是任何人、個人的官方帳號，並沒有認證的效果，民眾要特別注意，許多詐騙集團會以此來混淆用戶。（圖/LINE提供）
▲LINE的官方社群帳號如果出現「灰色盾牌」的圖案，這表示是任何人、個人的官方帳號，並沒有認證的效果，民眾要特別注意，許多詐騙集團會以此來混淆用戶。（圖/LINE提供）
再者這種求職詐騙都有一個共通點，就是「輕鬆賺錢」、「工作彈性」、「薪資優渥」等等，天下絕對沒有白吃的午餐，當對方提出的工作性質有這些特點時，就有非常高的機率是網路詐騙，也請民眾不要隨意將自己的個資甚至是存摺、提款卡資料洩漏給陌生人；最後則是有精美的排版文字、圖卡，就像機器人一樣的傳送罐頭訊息的話，也是有非常高機率是詐騙手法喔！詐騙當今無所不在，使用網路求職大家應該遵循正常管道才能保護自己！

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