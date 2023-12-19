台灣「隱藏農場霸主」太強了！評價逼近滿分 年輕人全改玩這裡
台灣每個縣市都有不同的文化風情，所孕育出的景點自然也有所不同，也讓台灣的國旅景點可以說是多到去不完，除了大家熱愛的老街、主題遊樂園、森林遊樂園等等，還有近幾年有許多可愛小動物可以互動的休閒農場！然而，雖然根據觀光署統計，今年台灣在「休閒農場」類別當中，由位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」奪下觀光人數第一。但是也有沒有入列的農場表現更強，就是位於宜蘭的「張美阿嬤農場」，在Google評價竟然斬獲了4.9顆星的高評價，好口碑實力贏過全台灣的農場。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字當中，在台灣「休閒農場」的類別當中，由位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」奪下第一，前10月累積造訪人數208萬餘人造訪。但是在各類統計當中也會有沒有入列觀光署「隱藏景點」，像是在宗教場所類，熱門的南投「紫南宮」也沒入列一樣。
而在「休閒農場」類別當中，隱藏的霸主就是位於宜蘭的「張美阿嬤農場」，在Google評價上竟然有高達4.9顆星，而且驚人的是，「張美阿嬤農場」的遊客評價高達7萬多則，竟然還可以保有接近滿分的評價，好口碑實力贏過全台灣的農場完全是實至名歸！
仔細看去過「張美阿嬤農場」的遊客評論，不少人對於園區內的水豚君最喜愛，其次則是DIY蔥油餅、芋圓系列「真的有夠好玩！水豚君頂橘子實在太萌了啦」、「門票350元可以餵食、DIY做蔥油餅真的好喜歡」、「DIY蔥油餅好好玩！水豚君可愛到不行，下次一定還會再來」、「建議平日參訪！一定覺得值回票價，水豚君真的讓我捨不得離開」。
事實上，「張美阿嬤農場」位於宜蘭三星鄉，整個園區擁有400坪的庭院，園區內的動物有非常多，像是可愛的小鹿、陸龜、水豚君、土撥鼠、笑笑羊、袋鼠、草泥馬（羊駝）等等，只要購買門票就能近距離餵食小動物，如果是套票行程的話則還有體驗DIY手作芋圓、蔥油餅等活動，票價最高不超過350元。
而「張美阿嬤農場」之所以受到歡迎，是因為水豚在2020年底在台灣爆紅之後，當時張美阿嬤農場就從南美洲引進水豚，搭配園內日式造景，仿效日本動物園作法，因此當時就有許多年輕人到此地打卡、分享，讓張美阿嬤農場瞬間聲名大噪，不少人都要去朝聖水豚君頂橘子的可愛模樣，加上園區工作人員規劃完善，讓不少遊客去過一次還會再回訪，才有今日的成績！